Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Wehyet 3iniki  

جمعية تونس للسلامة المرورية تطلق أول وحدة لمرافقة ضحايا حوادث المرور من الشباب

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
بلاغ صحفي - عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإقرار يوم الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق .تنظم جمعية تونس للسلامة المرورية بالشراكة مع المركز الثقافي و الرياض المنزه السادس و بالتعاون مع الاتحاد العربي للسلامة المرورية و الشركة الوطنية لتوزيع البترول ،تظاهرة توعوية تحسيسية تتخللها ورشات تطبيقية و ندوة حول أثار حوادث المرور و سبل التوقي منها . حيث سيتم تنظيم معارض وثائقية حول السلامة بالطرقات وعرض لإشارات المرور وتخصيص أجنحة للجمعيات والمنظمات للتعريف بنشاطها في مجال التحسيس والتوعية المرورية.

كما ينتظر تنظيم ورشات لفائدة الأطفال والشباب من ذلك ورشة الرسم للأطفال حول السلامة المرورية لجمعية "سفراء السلامة المرورية" وورشة خاصة بالسياقة تحت تأثير الكحول لجمعية "تونس للسلامة المرورية" وورشة التربية المرورية لديوان شرطة المرور، فضلا عن تنظيم الحماية المدنية لعملية بيضاء لحادث مرور.


وستشمل المداخلات العلمية بالخصوص تقديم أخر إحصائيات والقرارات والإجراءات المعتمدة في مجال السلامة المرورية ، إلى جانب تقديم دور الطب ألاستعجالي في منظومة السلامة المرورية وجهود المجتمع المدني لدعم الثقافة المرورية إلى تقديم شهادات حية لضحايا حوادث الطرقات.
كما ستعلن جمعية تونس للسلامة المرورية عن إطلاق وحدة متابعة لمرافقة ضحايا حوادث المرور من الشباب و ذلك من خلا توفير المساعدة القانونية و الاجتماعية و الصحة لهده الفئة التي تمثل 50 بالمائة من ضحايا حوادث المرور .

  
  
     
  
rtt-56d49345aa1fc582d70a1274d0d823e7-2019-11-22 13:18:23






0 de 0 commentaires pour l'article 193125



En continu

الجمعة 22 نوفمبر 2019 | 25 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:08 14:47 12:12 07:04 05:34
23°
 21° % 25 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1520°-1217°-1217°-1519°-13
  • Avoirs en devises
    18904,5

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15950 DT        1$ =2,85220 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   703,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574430573|193125 347|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires