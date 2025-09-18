Babnet   Latest update 14:41 Tunis

منظمة كوناكت تنظم بعثة اقتصادية تونسية الى مدغشقر من 2 الى 6 نوفمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/conect2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 14:10
      
تنظم، كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 'كوناكت'، بعثة اقتصادية الى انتناناريفو، عاصمة مدغشقر، وذلك من 2 الى 6 نوفمبر القادم.

وحددت المنظمة آخر أجل التسجيل في هذه البعثة، يوم الجمعه 26 سبتمبر الجاري، داعية منظوريها الى المشاركة فيها في اطار مزيد اكتشاف أسواق تصدير جديدة لتونس وانفتاح تجاري أوسع للبلاد.



وأفادت 'كوناكت' في بلاغ لها، أن هذه البعثة الاقتصادية التي تنتظم بالتعاون مع مجمع الشركات بمدغشقر تهدف الى مزيد تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين واكتشاف فرص شراكة جديدة.

وسيتم على هامش هذه التظاهرة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي ملغاشي ولقاءات شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من كلا البلدين تركز على قطاعات بعينها على غرار الصناعات الغذائية ومواد البناء والتعليم العالي الى جانب التكوين المهني والطاقات المتجددة والصحة والسياحة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

وأشارت 'كوناكت' الى أن مدغشقر عضو في اتفاقيتي الكوميسا (السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الافريقي) والزليكاف (المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر) التي تمثل فرص هامة للشركات التونسية للولوج الى الاسواق الافريقية ولاسيما مدغشقر خاصة في ظل ما تمنحه الكوميسا والزليكاف من امتيازات تفاضلية وتخفيض تدريجي للحواجز الجمركية.

وحسب المنظمة، تعود العلاقات التونسية الملغاشية الى 55 سنة خلت وتعززت مؤخرا بامضاء اتفاق اطاري ثنائي وامضاء عديد مذكرات التفاهم (جانفي 2025).

وبخصوص المبادلات التجارية بين تونس ومدغشقر بينت 'كوناكت' أنها تعرف نسقا تصاعديا، اذ بلغت أكثر من 9 مليون دولار في سنة 2023 منها 7.9 مليون دولار صادرات تونسية (مواد الكترونية وزيوت نباتية وآلات ومنتوجات غذائية) فيما بلغت وارادات تونس من مدغشقر حوالي 4.4 مليون دولار.


