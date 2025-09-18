اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c63658c1b624.18636883_pnejfiglkqhmo.jpg width=100 align=left border=0>

احتضن مقر، معهد باستور، أمس الاربعاء، اجتماعا مع رؤساء مختبرات التشخيص البيولوجي، بحضور المدير العام للمعهد ومدير، وحدة المختبرات، بوزارة الصحة.



ومثل هذا اللقاء فرصة لمناقشة الخطوات اللازمة لاعتماد مختبرات التشخيص البيولوجي وفقا لمعيار ISO 15189:2022، وذلك بهدف تعزيز أنظمة ادارة الجودة وضمان موثوقية النتائج والتقيد بالمعايير الدولية خدمة للصحة العامة.

