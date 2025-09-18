Babnet   Latest update 15:36 Tunis

اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي

احتضن مقر، معهد باستور، أمس الاربعاء، اجتماعا مع رؤساء مختبرات التشخيص البيولوجي، بحضور المدير العام للمعهد ومدير، وحدة المختبرات، بوزارة الصحة.

ومثل هذا اللقاء فرصة لمناقشة الخطوات اللازمة لاعتماد مختبرات التشخيص البيولوجي وفقا لمعيار ISO 15189:2022، وذلك بهدف تعزيز أنظمة ادارة الجودة وضمان موثوقية النتائج والتقيد بالمعايير الدولية خدمة للصحة العامة.



يشار الى أن، المنظمة الدولية للمعايير، أصدرت في ديسمبر 2022، معيار ISO 15189، الجديد الذي يحدد متطلبات الجودة والكفاءة للمختبرات الطبية.


