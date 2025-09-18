Babnet   Latest update 19:20 Tunis

الأردن يفتح تحقيقا في عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي ويكشف هوية منفذ العملية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc3c0d37d917.00959778_peoijlkhmqgnf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 18:05
      
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الأجهزة الرسمية بدأت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر الخميس على الطرف الإسرائيلي من معبر الكرامة (اللنبي).

وأضافت الوزارة: "نتابع وبالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا جسر الملك حسين اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن".



كما كشفت الخارجية الأردنية عن هوية السائق الذي اتهم بالعملية مؤكدة أنه "عبد المطلب القيسي من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة".

وكانت مصادر عبرية قد أفادت سابقا بوقوع "حدث أمني خطير" عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين) على الحدود الفاصلة بين الأردن وإسرائيل، ووفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع المستوى فإن أحد منفذي الهجوم مواطن يحمل الجنسية الأردنية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "ثلاثة شبان وصلوا من الجانب الأردني إلى محطة الشحن ونفذوا العملية في المعبر الواقع بين الضفة الغربية والأردن".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أسفر الهجوم المسلح عند معبر اللنبي عن مقتل شخصين إسرائيليين.


الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
