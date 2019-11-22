بسبب زيارة رئيس الجمهورية... أستاذة جامعية تتعرّض للهرسلة من قبل مدير المؤسسة

Vendredi 22 Novembre 2019







Credits Mosaique FM

أكّد سارة ورتاني أستاذة مساعدة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف في تصريح لاذاعة موزاييك تعرضها للهرسلة من قبل مدير المعهد بعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد و إطلاعه على الظروف السيئة للمخبر ملقيا عليها اللوم بالسماح لرئيس الدولة بدخول المخبر.وأكّدت أنّ مدير المعهد أعاب عليها السماح لرئيس الجمهورية الإطلاع على المخبر، مضيفة أنّه إتخذ على إثر ذلك قرارا بإغلاقه. وأشار إلى أنّ المعهد يواجه صعوبات كبيرة ولا تتوفّر أبسط الوسائل للعمل.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أدى زيارة أوّل أمس الأربعاء إلى ولاية الكاف تحوّل خلالها إلى المعهد العالي للفلاحة حيث عاين نقص التجهيزات في مخبر المعهد وعدم صلوحيته للتدريس، كما تحوّل إلى مبيت الطالبات للتعرف على ظروف عيشهنّ مبديا أسفه للظروف الصعبة التي يعشن فيها وغياب آلات التدفئة خاصة في بيئة تشهد إنخفاظا شديدا في درجات الحرارة في فصل الشتاء.