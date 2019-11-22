بسبب زيارة رئيس الجمهورية... أستاذة جامعية تتعرّض للهرسلة من قبل مدير المؤسسة

Vendredi 22 Novembre 2019
أكّد سارة ورتاني أستاذة مساعدة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف في تصريح لاذاعة موزاييك تعرضها للهرسلة من قبل مدير المعهد بعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد و إطلاعه على الظروف السيئة للمخبر ملقيا عليها اللوم بالسماح لرئيس الدولة بدخول المخبر.
وأكّدت أنّ مدير المعهد أعاب عليها السماح لرئيس الجمهورية الإطلاع على المخبر، مضيفة أنّه إتخذ على إثر ذلك قرارا بإغلاقه. وأشار إلى أنّ المعهد يواجه صعوبات كبيرة ولا تتوفّر أبسط الوسائل للعمل.
Credits Mosaique FM
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أدى زيارة أوّل أمس الأربعاء إلى ولاية الكاف تحوّل خلالها إلى المعهد العالي للفلاحة حيث عاين نقص التجهيزات في مخبر المعهد وعدم صلوحيته للتدريس، كما تحوّل إلى مبيت الطالبات للتعرف على ظروف عيشهنّ مبديا أسفه للظروف الصعبة التي يعشن فيها وغياب آلات التدفئة خاصة في بيئة تشهد إنخفاظا شديدا في درجات الحرارة في فصل الشتاء.
وأكّدت أنّ مدير المعهد أعاب عليها السماح لرئيس الجمهورية الإطلاع على المخبر، مضيفة أنّه إتخذ على إثر ذلك قرارا بإغلاقه. وأشار إلى أنّ المعهد يواجه صعوبات كبيرة ولا تتوفّر أبسط الوسائل للعمل.
Credits Mosaique FM
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أدى زيارة أوّل أمس الأربعاء إلى ولاية الكاف تحوّل خلالها إلى المعهد العالي للفلاحة حيث عاين نقص التجهيزات في مخبر المعهد وعدم صلوحيته للتدريس، كما تحوّل إلى مبيت الطالبات للتعرف على ظروف عيشهنّ مبديا أسفه للظروف الصعبة التي يعشن فيها وغياب آلات التدفئة خاصة في بيئة تشهد إنخفاظا شديدا في درجات الحرارة في فصل الشتاء.
2 de 2 commentaires pour l'article 193118
En continu
- Hier 21:42 ''كاف'' يعلن تغيير موعد أمم إفريقيا 2021
- Hier 20:09 سامية .. الصّوت النّشاز في التيّار
- Hier 19:02 زياد كريشان بين الترغيب و الترهيب
- Hier 18:50 الحلول الممكنة لواقع سريالي
- Hier 18:36 القطيع الرهيـــــــــــــــــــــــــــب...
- Hier 17:27 سيف الدين مخلوف: رفع شعار رابعة فخر و واجب
- Hier 15:24 أهم ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:08
|14:47
|12:12
|07:04
|05:34
|
17°
|20°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|20°-15
|18°-12
|17°-11
|18°-14
|20°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 018) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 490) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 342) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 177) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 710) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 186) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 69 924) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 243) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 61 295) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 307) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 019) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 329) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 629) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 034) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 52 888) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 796) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 915) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 328) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 981) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 128) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: سمير ماجول: منظمة الأعراف تدعو الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة