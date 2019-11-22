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بسبب زيارة رئيس الجمهورية... أستاذة جامعية تتعرّض للهرسلة من قبل مدير المؤسسة

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
أكّد سارة ورتاني أستاذة مساعدة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف في تصريح لاذاعة موزاييك تعرضها للهرسلة من قبل مدير المعهد بعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد و إطلاعه على الظروف السيئة للمخبر ملقيا عليها اللوم بالسماح لرئيس الدولة بدخول المخبر.

وأكّدت أنّ مدير المعهد أعاب عليها السماح لرئيس الجمهورية الإطلاع على المخبر، مضيفة أنّه إتخذ على إثر ذلك قرارا بإغلاقه. وأشار إلى أنّ المعهد يواجه صعوبات كبيرة ولا تتوفّر أبسط الوسائل للعمل.


Credits Mosaique FM

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أدى زيارة أوّل أمس الأربعاء إلى ولاية الكاف تحوّل خلالها إلى المعهد العالي للفلاحة حيث عاين نقص التجهيزات في مخبر المعهد وعدم صلوحيته للتدريس، كما تحوّل إلى مبيت الطالبات للتعرف على ظروف عيشهنّ مبديا أسفه للظروف الصعبة التي يعشن فيها وغياب آلات التدفئة خاصة في بيئة تشهد إنخفاظا شديدا في درجات الحرارة في فصل الشتاء.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193118

Belfahem  ()  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 11h 26m |           
نقول شكرا للأستاذة ---في الحقيقة قامت بواجبها نحو المؤسسة والطلبة والطالبات هذا واقع يجب رئيس الدولة يطلع عليه لوضع حد لمثله هذا في التعليم العالي --قد يكون هذا الملف يفتح بابا على مراجعة ظروف العمل بالمؤسسات الجامعية --

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 11h 13m |           
يلزم يصل هذا الكلام إلى رئيس الجمهورية حتى يأخذ الإجرائات المناسبة في كل المسؤول على أملاك الدولة




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