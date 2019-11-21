اتهامات للهايكا بانعدام الاستقلالية بعد استدعائها بشكل عاجل للممثل القانوني لنجمة أف أم بسبب تصريحات شوشو

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - أصدرت الخميس 22 نوفمبر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا بيانا أعلنت من خلاله أنها وجهت اعلاما بمخالفة جسيمة لاذاعة نجمة أف أم واستدعائه بشكل عاجل لممثلها القانوني.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بهذا الاجراء على إثر التصريحات الصادرة عن شوشو في الاذاعة بتاريخ 20 نوفمبر 2019 وتحديدا في برنامج "Zoom 73 والتي تضمنت حسب تقدير الهيئة توجيه اتهامات لأشخاص بالتورط في قضايا خطيرة مع ذكر أسمائهم.
وقالت الهيئة ان ما تم بثه هو استغلال للقناة وتوظيفا لها للمس من سمعة الأشخاص الذين تم ذكرهم بما ينال من كرامتهم وحياتهم الخاصة ويتعارض مع مبدأ قرينة البراءة والمبادئ العامة لحريّة التعبير وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وبيٌنت الهيئة أنها اعتمدت في اجراءاتها على الفصل 30 من المرسوم 116 لسنة 2011 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: "في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل إخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة الإذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه" في إشارة الي أن الهيئة قررت معاقبة الاذاعة بايقاف البرنامج المذكور واستدعت ممثلها القانوني لاعلامه بذلك.
موجة انتقادات واتهامات
واثارت الهايكا بذلك موجة انتقادات واتهامات واسعة لها في صفحات الفايسبوك بانعدام الاستقلالية من خلال اصدار قرارت تحت الطلب لا مصداقية لها حسب تعبير النشطاء.
وشدد النشطاء على أن تصريحات شوشو تتنزل في اطار حرية التعبير وفضحت جزء من منظومة الفساد التي تنخر البلاد وعلى رأسها رجل الأعمال لزهر سطا الذي تم ايداعه السجن مشيرين الي أن شوشو أكد خلال تصريحاته أنه يملك أدلة واثباتات على كل ما قاله وهو أمر يبرٌئ ذمة الاذاعة من أي خرق.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بهذا الاجراء على إثر التصريحات الصادرة عن شوشو في الاذاعة بتاريخ 20 نوفمبر 2019 وتحديدا في برنامج "Zoom 73 والتي تضمنت حسب تقدير الهيئة توجيه اتهامات لأشخاص بالتورط في قضايا خطيرة مع ذكر أسمائهم.
وقالت الهيئة ان ما تم بثه هو استغلال للقناة وتوظيفا لها للمس من سمعة الأشخاص الذين تم ذكرهم بما ينال من كرامتهم وحياتهم الخاصة ويتعارض مع مبدأ قرينة البراءة والمبادئ العامة لحريّة التعبير وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وبيٌنت الهيئة أنها اعتمدت في اجراءاتها على الفصل 30 من المرسوم 116 لسنة 2011 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: "في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل إخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة الإذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه" في إشارة الي أن الهيئة قررت معاقبة الاذاعة بايقاف البرنامج المذكور واستدعت ممثلها القانوني لاعلامه بذلك.
موجة انتقادات واتهامات
واثارت الهايكا بذلك موجة انتقادات واتهامات واسعة لها في صفحات الفايسبوك بانعدام الاستقلالية من خلال اصدار قرارت تحت الطلب لا مصداقية لها حسب تعبير النشطاء.
وشدد النشطاء على أن تصريحات شوشو تتنزل في اطار حرية التعبير وفضحت جزء من منظومة الفساد التي تنخر البلاد وعلى رأسها رجل الأعمال لزهر سطا الذي تم ايداعه السجن مشيرين الي أن شوشو أكد خلال تصريحاته أنه يملك أدلة واثباتات على كل ما قاله وهو أمر يبرٌئ ذمة الاذاعة من أي خرق.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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