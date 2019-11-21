عبد اللطيف العلوي: كل من يفضح الإرهاب الحقيقي يرمى بالجنون وعلى رأسهم شوشو

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في ائتنلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة الزيتونة ان كل من يفضح الإرهاب الحقيقي يرمى بالجنون.
واضاف العلوي " شوشو يرمى اليوم بالجنون مثل كثيرين غيره اشاروا الى حقيقة الاغتيالات والإرهاب التي حصلت السنوات الاخيرة.
وتابع عبد اللطيف العلوي " اليوم علينا ان نفتح كل الملفات ونكشف الأطراف الحقيقية التي تورطت في ضرب المسار الديمقراطي وأعادت المنظومة القديمة".
وكان يوسف بن سالم المعروف بشوشو قال الأربعاء 20 نوفمبر، أنه قام مع مجموعة من الشباب بسكب البنزين على عضو قائمة حركة النهضة الفائزة في انتخابات بلدية الوردانين زهير قريسة تم بأمر من رجل الأعمال لزهر سطا.
وصرّح شوشو لإذاعة نجمة أف أم بأن لزهر سطا سعى إلى تعطيل تركيز المجلس البلدي بالجهة .
ووجه شوشو اتهامات خطيرة لرجل الأعمال لزهر سطا بالوقوف وراء عديد التحركات المشبوهة والأوامر الخطيرة من بينها اثارة الفوضى والبلبلة والقتل... كما كانت خلف الفوضى والبلبلة في مقابلة النجم والترجي... وانتشار المخدرات وعمليات التسفير...
واضاف العلوي " شوشو يرمى اليوم بالجنون مثل كثيرين غيره اشاروا الى حقيقة الاغتيالات والإرهاب التي حصلت السنوات الاخيرة.
وتابع عبد اللطيف العلوي " اليوم علينا ان نفتح كل الملفات ونكشف الأطراف الحقيقية التي تورطت في ضرب المسار الديمقراطي وأعادت المنظومة القديمة".
وكان يوسف بن سالم المعروف بشوشو قال الأربعاء 20 نوفمبر، أنه قام مع مجموعة من الشباب بسكب البنزين على عضو قائمة حركة النهضة الفائزة في انتخابات بلدية الوردانين زهير قريسة تم بأمر من رجل الأعمال لزهر سطا.
وصرّح شوشو لإذاعة نجمة أف أم بأن لزهر سطا سعى إلى تعطيل تركيز المجلس البلدي بالجهة .
ووجه شوشو اتهامات خطيرة لرجل الأعمال لزهر سطا بالوقوف وراء عديد التحركات المشبوهة والأوامر الخطيرة من بينها اثارة الفوضى والبلبلة والقتل... كما كانت خلف الفوضى والبلبلة في مقابلة النجم والترجي... وانتشار المخدرات وعمليات التسفير...
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