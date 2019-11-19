بنقردان: اصابة 5 أعوان من الحماية المدنية بحروق خلال اطفاء سيارة بنزين مهرب

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - أصيب صباح اليوم 5 أعوان من الحماية المدنية بمدنين بحروق جراء انفجار خزان وقود إحدى السيارات التونسية المحملة بالبنزين بمعبر راس جدير الحدودي أثناء محاولتهم اطفاء حريق اندلع بها وفق إفادة مصدر من الحماية المدنية بمدنين لاذاعة تطاوين.
ووصف المصدر ذاته حالة حروق احد المصابين بالبليغة جدا وحالة عونيين آخرين بالحرجة وسيتم نقلهم إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس على متن طائرة... هذا وقد اسعف المصابون في مرحلة اولى بالمستشفى الجهوي ببنقردان.
Credits Tataouine FM
ووصف المصدر ذاته حالة حروق احد المصابين بالبليغة جدا وحالة عونيين آخرين بالحرجة وسيتم نقلهم إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس على متن طائرة... هذا وقد اسعف المصابون في مرحلة اولى بالمستشفى الجهوي ببنقردان.
Credits Tataouine FM
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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