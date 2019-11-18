الغنوشي يستقبل وفدا عن اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 بقصر باردو، عبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد والوفد المرافق له.
وأكد رئيس المجلس متابعته لأوضاع ضحايا الاستبداد من مختلف المشارب والانتماءات.
وبين بالمناسبة حرص مجلس نواب الشعب على إحداث اللجنة البرلمانية الخاصة المقررة بالفصل 70 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية لمراقبة مدى تنفيذ خطة الحكومة في الغرض، مشيرا الى ضرورة الانفتاح على الجمعيات ذات الصلة من أجل متابعة توصيات ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة توصلا لتفعيلها.
وأكد رئيس المجلس متابعته لأوضاع ضحايا الاستبداد من مختلف المشارب والانتماءات.
وبين بالمناسبة حرص مجلس نواب الشعب على إحداث اللجنة البرلمانية الخاصة المقررة بالفصل 70 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية لمراقبة مدى تنفيذ خطة الحكومة في الغرض، مشيرا الى ضرورة الانفتاح على الجمعيات ذات الصلة من أجل متابعة توصيات ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة توصلا لتفعيلها.
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