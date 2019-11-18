العكرمي :المافيا تفرقعت بعد موت الباجي وهناك نوع من الانسجام بين قيس سعيّد ويوسف الشاهد

Lundi 18 Novembre 2019



باب نات

- استضافت الاثنين 18 نوفمبر، الإعلامية سماح مفتاح المستشار السياسي لرئيس الحكومة الأزهر العكرمي وسألته عن الانسجام الملحوظ بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.وأشار العكرمي إلى وجود نقاط تشابه بين الرئيس قيس سعيد ويوسف الشاهد خاصة في الطهورية ونظافة اليد مشدّدا على أن الرئيس قيس سعيّد ظاهرة طهورية تُدرس.وقال العكرمي "الرئيس قيس سعيد عندما اختلط بيوسف الشاهد شاف نوع من الحميمية وحسّ الّي الشاهد مظلوم لأن يوسف الشاهد ظلم في الساحة السياسية. وتابع قائلا "أتحدي أي ان كان يقول الشاهد حط في جيبو والا كان يسرق والا عطي لنسيبو والا اقاربو".وأضاف منوها بخصال الشاهد " الشاهد شاب شجاع تصدّى للحالة هذيكا وقت كان الرئيس الباجي واولاديو يرتعو وتصدّي للّي نحاو الحبيب الصيد بطريقة مهينة وتصدي لمافيات وهو يتقن اللغات ولديه علاقات جيّدة في الخارج" نافيا علمه بنيّة الشاهد تقلّد منصب وزير الخارجية في الحكومة القادمة.وقال لزهر لعكرمي ان الشاهد تعرض الى حرب من القصر و موت الباجي فرقع عصابة المافيا و اضاف ان العصابة لها أذرع اعلامية و اشترت نواب و اعلاميين و اغرتهم بالمال و الامتيازات (هناك من جاء بكرهبة فيات بونتو في وتيل و قالولو شنوة هذا؟ توا تجيك كرهبة باهية و 2 كساتيم باهيين ،،، و هناك من جاء بسيارة 205 و توا عندو مرسيدس ،، و حتى اعلاميين زادة )و اضاف العكرمي ان الفساد انتشر بعد 2014 ،،