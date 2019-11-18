Radio Babnet Tunisie On Air: Wadi3 Essafi - 3adet Tesalni  

العلوي حول استطلاعات سيقما: اذا قال لكم الزرقوني إنّ الذّبابة تبيض، فاكتبوا في ورقة الامتحان إنّها تحبل

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - قلل القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من استطلاعات راي سيغما كونساي الاخيرة و التي تضع الائتلاف في المقدمة.
وكتب العلوي في صفحته التدوينة التالية: " إذا قال لكم الزرڨوني إنّ الذّبابة تبيض، فاكتبوا في ورقة الامتحان إنّها تحبل خمسة أشهر وتلد سيزارايان وترضع صغيرها حتّى تنبت له الأسنان اللّبنيّة، وتأكّدوا أنّ إجابتكم ستكون صحيحة تماما!
قلّوا ثقة التّوانسة ودرا شنوّة وفازات!
اعمللنا سبر آراء حول ثقة التّوانسة في سبريّاتك أنت وبعد تو نحكوا."


وفي تدوينة اخرى قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي انه كان يعلم جيدا ان الائتلاف يخترق العقول والقلوب ولم يكن ينتظر استطلاع الراي لسيغما كونساي ليبرهن على ذلك.

ولكن في المقابل حذر العلوي من استغلال الزرقوني هذه الاستطلاعات لاستعمالها ضدنا في المستقبل عبر استطلاعات مزورة.





  
  
     
  
rtt-3140aec826304d1687f679d3259d2806-2019-11-18 09:48:19






0 de 0 commentaires pour l'article 192867



En continu

الاثنين 18 نوفمبر 2019 | 21 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:49 12:11 07:00 05:30
16°
 19° % 44 :الرطــوبة
تونــس 14°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1415°-1017°-919°-1120°-11
  • Avoirs en devises
    18862,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14808 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   800,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574073356|192867 2916|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires