العلوي حول استطلاعات سيقما: اذا قال لكم الزرقوني إنّ الذّبابة تبيض، فاكتبوا في ورقة الامتحان إنّها تحبل

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - قلل القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من استطلاعات راي سيغما كونساي الاخيرة و التي تضع الائتلاف في المقدمة.
وكتب العلوي في صفحته التدوينة التالية: " إذا قال لكم الزرڨوني إنّ الذّبابة تبيض، فاكتبوا في ورقة الامتحان إنّها تحبل خمسة أشهر وتلد سيزارايان وترضع صغيرها حتّى تنبت له الأسنان اللّبنيّة، وتأكّدوا أنّ إجابتكم ستكون صحيحة تماما!
قلّوا ثقة التّوانسة ودرا شنوّة وفازات!
اعمللنا سبر آراء حول ثقة التّوانسة في سبريّاتك أنت وبعد تو نحكوا."
وفي تدوينة اخرى قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي انه كان يعلم جيدا ان الائتلاف يخترق العقول والقلوب ولم يكن ينتظر استطلاع الراي لسيغما كونساي ليبرهن على ذلك.
ولكن في المقابل حذر العلوي من استغلال الزرقوني هذه الاستطلاعات لاستعمالها ضدنا في المستقبل عبر استطلاعات مزورة.
وكتب العلوي في صفحته التدوينة التالية: " إذا قال لكم الزرڨوني إنّ الذّبابة تبيض، فاكتبوا في ورقة الامتحان إنّها تحبل خمسة أشهر وتلد سيزارايان وترضع صغيرها حتّى تنبت له الأسنان اللّبنيّة، وتأكّدوا أنّ إجابتكم ستكون صحيحة تماما!
قلّوا ثقة التّوانسة ودرا شنوّة وفازات!
اعمللنا سبر آراء حول ثقة التّوانسة في سبريّاتك أنت وبعد تو نحكوا."
وفي تدوينة اخرى قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي انه كان يعلم جيدا ان الائتلاف يخترق العقول والقلوب ولم يكن ينتظر استطلاع الراي لسيغما كونساي ليبرهن على ذلك.
ولكن في المقابل حذر العلوي من استغلال الزرقوني هذه الاستطلاعات لاستعمالها ضدنا في المستقبل عبر استطلاعات مزورة.
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