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وثائقي اسرائيلي يجسّد عملية اغتيال الشهيد الزواري ويكشف مشروع غواصات حماس الذي عجّل باغتياله

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
باب نات - نشرت أول أمس الجمعة وكالة الأنباء الفلسطينية شهاب في صفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك وثائقيا اسرائيليا حول عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري.

وتم في الوثائقي اعادة تجسيد عملية الاغتيال والاشارة الي طريقة تعقب وتتبع الشهيد الزواري ودخول مختبره قبل اكتشاف الموساد لمشروع غواصات حماس الذي خطط له الزواري.


وقال صحفي بصحيفة يديعوت احرونوت ان ما عجّل باغتيال الشهيد الزواري ليس أساسا الطائرات بدون طيار بل اكتشاف الموساد لغواصة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد في منزل الزواري.

  
  
     
  
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