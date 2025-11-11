Babnet   Latest update 18:10 Tunis

تايكواندو: تونس تشارك في بطولة العالم النسائية بغينيا الاستوائية من 14 الى 16 نوفمبر بثلاثة عناصر

<img src=http://www.babnet.net/images/7/taekwondojo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 17:10
      
تشارك تونس في بطولة العالم النسائية للتايكواندو التي تقام بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو من 14 الى 16 نوفمبر الجاري بثلاثة عناصر، حسب ما افاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء المدير الفني للجامعة التونسية للتايكواندو رضا الهويملي اليوم الثلاثاء.



وأوضح الهويملي ان وفاء المسغوني حاملة ذهبية بطولة العالم للكبريات التي اقيمت مؤخرا بمدينة ووكسي الصينية ستقود المنتخب لتخوض منافسات وزن دون 62 كلغ، بالاضافة الى ثنائي وزن تحت 49 كلغ إكرام الظاهري وعائشة الزغبي.

واثر غيابها عن منافسات بطولة العالم بالصين لأسباب صحية، يتواصل احتجاب شيماء التومي عن بطولة العالم النسائية، بالاضافة الى غياب تخلف عهود بن عون عن نفس الموعد لأسباب فنية حسب ما بينه المدير الفني الوطني.
ويقود المدرب الوطني سامي الفطناسي الاطار الفني المشرف على المنتخب التونسي في هذه البطولة.
يشار الى ان بطولة العالم النسائية تقام في نسختها الثانية اثر الدورة الاولى التي اقيمت بالعاصمة السعودية الرياض سنة 2021، وشهدت غياب تونس عن المشاركة.
وتقام البطولة بمشاركة 188 لاعبة تمثلن 35 دولة.


الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
