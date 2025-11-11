Babnet   Latest update 18:10 Tunis

وزيرة الأسرة تعلن الانطلاق في إعداد الخطة الوطنية لدمج الاطفال واليافعين من ذوي اضطراب طيف التوحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cf2a5b634d61.34141132_qgnmhpolkiejf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 18:10
      
أعلنت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الثلاثاء، عن الانطلاق في إعداد الخطة الوطنيّة لدمج الأطفال واليافعين من ذوي اضطراب طيف التوحّد.

وترمي الخطة الوطنيّة لدمج الأطفال واليافعين من ذوي طيف التوحّد إلى تطوير السياسات العمومية والخدمات المتكاملة وتدعيم التشخيص المبكّر والتربية والتعليم الشامل والتأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأطفال واليافعين ذوي طيف التوحد وذلك وفق مقاربة تشاركيّة مع جميع الفاعلين من وزارات ومنظمات دوليّة وجمعيّات ناشطة في المجال، وفق بلاغ للوزارة.



ودعت الوزيرة، خلال كلمتها الافتتاحية لأشغال ورشة الانطلاق في إعداد هذه الخطة، ، الى وضع إطار استراتيجي عملي وخطّة واقعيّة قابلة للتنفيذ لترجمة الالتزام الجماعي نحو بناء مجتمع دامج، وذلك بالاستناد إلى مقاربة تشاركيّة تجمع جهود كافّة القطاعات ولا تقتصر على الخدمات الصحيّة أو التعليميّة فحسب بل تمتد لتشمل كافة مناحي الحياة من التربية قبل المدرسية إلى التأهيل ومن الدعم النفسي والاجتماعي إلى تهيئة فرص العمل المستقبليّة في إطار مجتمع دامج.

كما دعت إلى تبني رؤية موحّدة تركز على احتياجات الفرد من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرته في كل مراحل حياته من مرحلة الكشف المبكّر إلى الإدماج الاجتماعي والمهني وتعزيز التكامل بين القطاعات لضمان سلاسة تنقّل الفرد بين الخدمات وتلقي الدعم الشامل.

وأوصت بالاستناد إلى الأدلة والممارسات الفضلى في تصميم البرامج والخدمات لضمان فعاليتها وجودتها مع الحرص على تشريك عائلات الأطفال واليافعين من ذوي طيف التوحد، مثمّنة جهود الوزارات الشريكة وحرصها على تحقيق الإدماج الشامل والفاعل للأطفال ذوي الاعاقة في إطار مقاربة تشاركيّة ومتعدّدة الأطراف.

وفي سياق تشخيص وضع أطفال التوحّد في تونس قدّمت الإدارة العامة للطفولة، عرضا حول برنامج دمج أطفال ذوي اضطراب التوحد برياض الأطفال الذي تنخرط فيه حاليا حوالي 500 روضة عمومية وخاصة دامجة قبل الاستماع إلى مداخلات ممثلي وزارات الصحّة والشؤون الاجتماعيّة والتربية والجمعية التونسية للطب النفسي للطفل والمراهق حول"الدمج المدرسي اضطراب طيف التوحّد" و"أهم برامج وأنشطة وزارة الصحّة في مجال اضطراب طيف التوحّد" و"اضطراب طيف التوحّد: وزارة الشؤون الاجتماعيّة نموذجا".

وتنتظم هذه الورشة، التي تركّز أشغالها على إعداد الخطة الوطنيّة لدمج الأطفال واليافعين من ذوي طيف التوحّد، على مدى يومين ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وبالتعاون مع مكتب "يونيسف" بتونس وبمشاركة ممثلي الوزارات الشريكة وممثلي الغرف النقابية لمحاضن ورياض الأطفال والجمعيّات الناشطة في المجال.


