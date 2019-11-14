''استئناف إنتاج الفسفاط وضرورة إصلاح السكك الحديدية في قفصة'' أبرز محاور لقاء رئيس الدولة بوفد من المجتمع المدني

Jeudi 14 Novembre 2019



مثّلت "التحركات الأخيرة بجهة قفصة والمتعلقة باستئناف إنتاج الفسفاط وضرورة إصلاح السكك الحديدية"، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بوفد من المجتمع المدني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وأفادت زكيّة الأطرش التي تحدثت باسم الوفد، بأن اللقاء مثل فرصة لتناول المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والحلول المقترحة لها، داعية إلى "ضرورة عودة إنتاج الفسفاط، باعتبار الأهمية الوطنية للقطاع واستئناف عمل السكة الحديدية".من جهته اعتبر رئيس الدولة أن "القضية ليست مسألة جهوية، بل من الضروري اعتماد مقاربة وطنية لمعالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها".وشدّد على أهمية "تطوير التشريعات المتخلّفة وتحميل المسؤولية لمختلف الجهات المتدخلة"، بالإضافة إلى الإستعانة بخبرات الشباب والكفاءات التي أحيلت على شرف المهنة التي قال إنها "مستعدة للتطوع ووضع خبراتها لفائدة الصالح العام".