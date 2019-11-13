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الأسعد اليعقوبي يعلّق على لقاء جمع شرف الدين بالغنوشي : التقي الفاسد بالإرهابي...فماذا عساه أن ينتج؟؟

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - أكّد كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي، أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي التقي مساء الثلاثاء 12 نوفمبر، القيادي بقلب تونس ومرشّحه للبرلمان رضا شرف الدين.

وهاجم اليعقوبي الغنوشي وشرف الدين واصفا الأول بالارهابي والثاني بالفاسد وقال " الشيخ الباقي علي قيد الحياة قال ذات يوم لن تتحالف مع قلب تونس لأنهم فاسدون والنائب المتستر بالحصانة دائم الغياب قال ذات يوم لن نتحالف مع الإرهاب مشيرا إلي حزب الشيخ الباقي علي قيد الحياة، اليوم التقي" الفاسد"" بالإرهابي" علي حد تعبيرهما فماذا عساه أن ينتج؟؟".


يذكر أن بعض المتابعين أكّدوا وجود تحالف غير معلن بين حركة النهضة وقلب تونس سيتم على أساسه في مرحلة أولى تصويت نواب قلبت تونس للغنوشي لرئاسة البرلمان.


  
  
     
  
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