في قضية عمر العبيدي دائرة الاتهام تحيل 14 امني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس

Mardi 12 Novembre 2019



باب نات

- قررت ليلة أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستىناف بتونس بعد النظر في ملف قضية وفاة محب الأفريقي عمر العبيدي غرقا بأحالة 14 أمني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في حالة سراح لمقاضاتهم من أجل جريمتي القتل عن غير قصد الواقع عن قصور و عدم احتياط و عدم تنبيه و عدم مراعاة القوانين طبق أحكام الفصل 217 من المجلة الجزائية و عدم إغاثة شخص في حالة خطر و ترتّب عن ذلك هلاكه كانت تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير و إغاثته طبق أحكام الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 48 لسنة 1966..