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تمديد الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لمدة 5 ايام ..

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - اكد اليوم الاثنين مصدر قضائي لباب نات ان النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي اذنت اليوم لأعوان فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بتمديد الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لمدة 5 ايام على ذمة الابحاث وذلك في القضية التى رفعها المكلف العام في حق اللجنة الوطتبة للتصرف في اموال المصادرة على سامي الفهري والمتصرفة الفضائية وثمانية اشخاص اخرين لشبهة ارتكاب تجاوزات مالية قدرت حسب ما ورد في الإختبارات بحوالي مليارين ..

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