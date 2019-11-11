شوقي الطبيب: شبكات الفساد زيفت عبر الفايسبوك وثائق رسمية لزوجتي على طريقة تزوير وثئق قيس سعيد

Lundi 11 Novembre 2019



باب نات

- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في حوار على قناة حنبعل ان الفساد في تونس وصل الى مستويات غير مسبوقة.واضاف شوقي الطبيب " شبكات الفساد تعرفت على السجل العدلي لزوجتي واطلعوا على سجل البيوعات والسجلات العقارية لزوجتي".وتابع شوقي الطبيب " شبكات الفساد قامت باخراج تقارير رسمية كما حصل مع الرئيس قيس سعيد في الحملة الانتخابية لاتهامه زور وبهتانا في الفساد".واكد شوقي الطبيب ان العقارات التي تملكها زوجته تم توكيلها بها من طرف والدتها مضيفا " زوجتي تملك عقارا على ملك والدتها منذ حتى قبل زواجي بها".واكد شوقي الطبيب انه تم رفع قضية ضد زوجتي في تبييض اموال لكن تم حفظها".