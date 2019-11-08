Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Fi Youm Wi Leilah  

رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 08 نوفمبر 2019 على موكب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بجامع عقبة ابن نافع بالقيروان.

وألقى الشيخ محمد الحبيب العلاني مدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية بالقيروان بالمناسبة محاضرة حول "تربية الشباب على القيم من خلال السيرة النبوية".




و تولى رئيس الجمهورية في نهاية الموكب تكريم ثلة من الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ الحديث النبوي الشريف.

وحضر الموكب بالخصوص رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء الحكومة ونواب الجهة ومفتي الجمهورية وعدد من ممثّلي رؤساء الأحزاب والمنظمات والهيئات الوطنية وسفراء الدول العربية والإسلامية وجمع غفير من المواطنين.

وكان قيس سعيد أدى صلاة الجمعة في جامع عقبة .

كما أدّى رئيس الدولة زيارة إلى مقرّ ولاية القيروان ، حيث استمع لمشاغل الجهة .
وكان توقّف قبل ذلك عند مدخل الولاية، حيث التقى عددا من الشبّان والشابّات المعتصمين منذ أشهر للمطالبة بالشغل.
وقد أكّد الرئيس على "مشروعية هذه المطالب وضرورة إيجاد الحلول لها وذلك بتضافر كلّ الجهود.

كما شدد على أنّ "الإحتجاج هو حقّ مشروع للتعبير عن الرفض ولكن يجب أن يفضي إلى تقديم تصوّرات حتى يكون الشباب قوّة اقتراح"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وفي تصريح إعلامي عند الوصول إلى مدخل جامع عقبة ابن نافع ، أكد رئيس الجمهورية، الحرص على معالجة القضايا الحقيقية للشعب التونسي المتصلة بتوفير مقومات العيش الكريم، قائلا "نحن قادرون على تحقيق ذلك بإرادتنا وعزمنا وثروتنا البشرية التي لن تنضب أبدا".


  
  
     
  
rtt-4d377bed9bf5d7ffcadf4ea4853a3bf2-2019-11-08 21:46:05






2 de 2 commentaires pour l'article 192377

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 22h 06m |           
@Fessi425
يزي م****** أش قلقك كيف نحتفلو بيه
تصعبو فيها وعيفتونا في الفتاوي الفارغة
...

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 21h 58m |           
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ))؛ رواه البخاري ومسلمٌ، وفي روايةٍ لمسلمٍ: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ)).
https://youtu.be/HBttkMSHepM

https://youtu.be/a68Cu1kuj44



En continu

الجمعة 08 نوفمبر 2019 | 11 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:55 12:10 06:50 05:21
14°
 14° % 87 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
14°-1418°-1219°-1115°-1116°-12
  • Avoirs en devises
    18325,3

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15026 DT        1$ =2,84500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   897,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573249950|192377 1601|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires