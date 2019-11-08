رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 08 نوفمبر 2019 على موكب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بجامع عقبة ابن نافع بالقيروان.
وألقى الشيخ محمد الحبيب العلاني مدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية بالقيروان بالمناسبة محاضرة حول "تربية الشباب على القيم من خلال السيرة النبوية".
و تولى رئيس الجمهورية في نهاية الموكب تكريم ثلة من الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ الحديث النبوي الشريف.
وحضر الموكب بالخصوص رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء الحكومة ونواب الجهة ومفتي الجمهورية وعدد من ممثّلي رؤساء الأحزاب والمنظمات والهيئات الوطنية وسفراء الدول العربية والإسلامية وجمع غفير من المواطنين.
وكان قيس سعيد أدى صلاة الجمعة في جامع عقبة .
كما أدّى رئيس الدولة زيارة إلى مقرّ ولاية القيروان ، حيث استمع لمشاغل الجهة .
وكان توقّف قبل ذلك عند مدخل الولاية، حيث التقى عددا من الشبّان والشابّات المعتصمين منذ أشهر للمطالبة بالشغل.
وقد أكّد الرئيس على "مشروعية هذه المطالب وضرورة إيجاد الحلول لها وذلك بتضافر كلّ الجهود.
كما شدد على أنّ "الإحتجاج هو حقّ مشروع للتعبير عن الرفض ولكن يجب أن يفضي إلى تقديم تصوّرات حتى يكون الشباب قوّة اقتراح"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وفي تصريح إعلامي عند الوصول إلى مدخل جامع عقبة ابن نافع ، أكد رئيس الجمهورية، الحرص على معالجة القضايا الحقيقية للشعب التونسي المتصلة بتوفير مقومات العيش الكريم، قائلا "نحن قادرون على تحقيق ذلك بإرادتنا وعزمنا وثروتنا البشرية التي لن تنضب أبدا".
وألقى الشيخ محمد الحبيب العلاني مدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية بالقيروان بالمناسبة محاضرة حول "تربية الشباب على القيم من خلال السيرة النبوية".
و تولى رئيس الجمهورية في نهاية الموكب تكريم ثلة من الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ الحديث النبوي الشريف.
وحضر الموكب بالخصوص رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء الحكومة ونواب الجهة ومفتي الجمهورية وعدد من ممثّلي رؤساء الأحزاب والمنظمات والهيئات الوطنية وسفراء الدول العربية والإسلامية وجمع غفير من المواطنين.
وكان قيس سعيد أدى صلاة الجمعة في جامع عقبة .
كما أدّى رئيس الدولة زيارة إلى مقرّ ولاية القيروان ، حيث استمع لمشاغل الجهة .
وكان توقّف قبل ذلك عند مدخل الولاية، حيث التقى عددا من الشبّان والشابّات المعتصمين منذ أشهر للمطالبة بالشغل.
وقد أكّد الرئيس على "مشروعية هذه المطالب وضرورة إيجاد الحلول لها وذلك بتضافر كلّ الجهود.
كما شدد على أنّ "الإحتجاج هو حقّ مشروع للتعبير عن الرفض ولكن يجب أن يفضي إلى تقديم تصوّرات حتى يكون الشباب قوّة اقتراح"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وفي تصريح إعلامي عند الوصول إلى مدخل جامع عقبة ابن نافع ، أكد رئيس الجمهورية، الحرص على معالجة القضايا الحقيقية للشعب التونسي المتصلة بتوفير مقومات العيش الكريم، قائلا "نحن قادرون على تحقيق ذلك بإرادتنا وعزمنا وثروتنا البشرية التي لن تنضب أبدا".
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur: القيروان: قبلة المليون زائر وحركية اقتصادية وسياحية تعم ارجاء المدينة ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف