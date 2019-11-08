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هيئة مكافحة الفساد تنشر جرد للاحالات على القضاء والمتعلقة بالممتنعين على التصريح بالمكاسب

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - في إطار متابعة تنفيذ أحكام قانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح, نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جرد في إحالات الهيئة على القضاء والمتعلقة بالممتنعين على التصريح بالمكاسب والمصالح حسب الفئة والصنف والبالغ عددها 183 إلى جانب قرارات الاقتطاع في الأجور الصادرة عن الهيئة حسب الوزارات والبالغ عددها 21.

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