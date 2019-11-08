عبد اللطيف المكّي: يريدونه وطنا مشتّتا بحكومة في العراء تحت ضغط اللوبيات الداخلية و الإملاءات الخارجية...

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك أشار فيها الى الضغوطات التي ترافق تشكيل الحكومة و اعتبر المكي أن تشتيت الأوطان يكون بتشتيت القوى السياسية المنظمة التي تحمل مشروعا وطنيا، حتى تبقى الحكومات في العراء تحت ضغوط اللوبيات الداخلية و الاملاءات الخارجية. و اردف المكي بأن هناك من يريد إستبدال القوى السياسية بمستقلين و هذا نص التدوينة؛ :
" تشتيت الأوطان لا يكون بتشتيت الأرض فقط بل يكمن أيضا في تشتيت القوى السياسية المنظمة التي تحمل مشروعا وطنيا بمقاربات و تعلات متعددة حتى تبقى الحكومات في العراء تحت ضغوط اللوبيات الداخلية و الأملاءات الخارجية
و من بين ذلك محاولات ممنهجة لاستبدال القوى السياسية بمستقلين مع احترامي للمستقلين المناضلين. كيف يضمن المستقلين تسييرا منسجما للدولة و من نحاسب إذا فشل المستقلون و ما هي نسبة المستقلين في الديمقراطيات الاروبية و الامريكية و حتى الإفريقة و الآسيوية؟
الشعب لم ينتخب المستقلين فمن بين قرابة 1400 قائمة مستقلة لم ينتخب الا12 نائبا و البقية أحزاب و ائتلافات.
للأسف البعض يسقط في هذه الفخاخ"
" تشتيت الأوطان لا يكون بتشتيت الأرض فقط بل يكمن أيضا في تشتيت القوى السياسية المنظمة التي تحمل مشروعا وطنيا بمقاربات و تعلات متعددة حتى تبقى الحكومات في العراء تحت ضغوط اللوبيات الداخلية و الأملاءات الخارجية
و من بين ذلك محاولات ممنهجة لاستبدال القوى السياسية بمستقلين مع احترامي للمستقلين المناضلين. كيف يضمن المستقلين تسييرا منسجما للدولة و من نحاسب إذا فشل المستقلون و ما هي نسبة المستقلين في الديمقراطيات الاروبية و الامريكية و حتى الإفريقة و الآسيوية؟
الشعب لم ينتخب المستقلين فمن بين قرابة 1400 قائمة مستقلة لم ينتخب الا12 نائبا و البقية أحزاب و ائتلافات.
للأسف البعض يسقط في هذه الفخاخ"
1 de 1 commentaires pour l'article 192317
En continu
- 07:24 النزيف
- Hier 21:34 ''يا سلّاك الواحلين..''
- Hier 21:13 من أنتم؟
- Hier 19:17 الحصـــــــــــــــــــــــــــــــار..
- Hier 19:11 اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة
- Hier 16:59 إستقالة زياد العذاري من عضوية الحكومة
- Hier 11:39 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 10:27 الاعلامية عربية بن حمادي تلتحق بقناة التاسعة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:18
|14:55
|12:10
|06:50
|05:21
|
13°
|22°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-12
|17°-11
|20°-12
|16°-11
|17°-14
Follow @babnet_Tunisie
(284 160) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 959) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(105 178) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 640) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 056) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 525) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 519) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 005) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 108) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 418) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 289) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 354) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 396) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 038) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 507) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 232) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 531) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 345) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 903) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 785) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: عبد اللطيف المكّي: يريدونه وطنا مشتّتا بحكومة في العراء تحت ضغط اللوبيات الداخلية و الإملاءات الخارجية...