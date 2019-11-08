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عبد اللطيف المكّي: يريدونه وطنا مشتّتا بحكومة في العراء تحت ضغط اللوبيات الداخلية و الإملاءات الخارجية...

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك أشار فيها الى الضغوطات التي ترافق تشكيل الحكومة و اعتبر المكي أن تشتيت الأوطان يكون بتشتيت القوى السياسية المنظمة التي تحمل مشروعا وطنيا، حتى تبقى الحكومات في العراء تحت ضغوط اللوبيات الداخلية و الاملاءات الخارجية. و اردف المكي بأن هناك من يريد إستبدال القوى السياسية بمستقلين و هذا نص التدوينة؛ :
" تشتيت الأوطان لا يكون بتشتيت الأرض فقط بل يكمن أيضا في تشتيت القوى السياسية المنظمة التي تحمل مشروعا وطنيا بمقاربات و تعلات متعددة حتى تبقى الحكومات في العراء تحت ضغوط اللوبيات الداخلية و الأملاءات الخارجية
و من بين ذلك محاولات ممنهجة لاستبدال القوى السياسية بمستقلين مع احترامي للمستقلين المناضلين. كيف يضمن المستقلين تسييرا منسجما للدولة و من نحاسب إذا فشل المستقلون و ما هي نسبة المستقلين في الديمقراطيات الاروبية و الامريكية و حتى الإفريقة و الآسيوية؟
الشعب لم ينتخب المستقلين فمن بين قرابة 1400 قائمة مستقلة لم ينتخب الا12 نائبا و البقية أحزاب و ائتلافات.

للأسف البعض يسقط في هذه الفخاخ"


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192317

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 07h 30m |           
لا نريد لبنان جديد بل حكومة مسؤولة و إرادة الشعب تتجسد



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