عبد اللطيف المكّي: يريدونه وطنا مشتّتا بحكومة في العراء تحت ضغط اللوبيات الداخلية و الإملاءات الخارجية...

Vendredi 08 Novembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك أشار فيها الى الضغوطات التي ترافق تشكيل الحكومة و اعتبر المكي أن تشتيت الأوطان يكون بتشتيت القوى السياسية المنظمة التي تحمل مشروعا وطنيا، حتى تبقى الحكومات في العراء تحت ضغوط اللوبيات الداخلية و الاملاءات الخارجية. و اردف المكي بأن هناك من يريد إستبدال القوى السياسية بمستقلين و هذا نص التدوينة؛ :" تشتيت الأوطان لا يكون بتشتيت الأرض فقط بل يكمن أيضا في تشتيت القوى السياسية المنظمة التي تحمل مشروعا وطنيا بمقاربات و تعلات متعددة حتى تبقى الحكومات في العراء تحت ضغوط اللوبيات الداخلية و الأملاءات الخارجيةو من بين ذلك محاولات ممنهجة لاستبدال القوى السياسية بمستقلين مع احترامي للمستقلين المناضلين. كيف يضمن المستقلين تسييرا منسجما للدولة و من نحاسب إذا فشل المستقلون و ما هي نسبة المستقلين في الديمقراطيات الاروبية و الامريكية و حتى الإفريقة و الآسيوية؟الشعب لم ينتخب المستقلين فمن بين قرابة 1400 قائمة مستقلة لم ينتخب الا12 نائبا و البقية أحزاب و ائتلافات.للأسف البعض يسقط في هذه الفخاخ"