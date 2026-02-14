منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض

تتواصل بمختلف معتمديات ولاية منوبة، الحملة الجهوية لتلقيح الماشية التي انطلقت منذ بداية الشهر الحالي، وتتواصل إلى موفّى شهر افريل المقبل، من اجل تلقيح ما يفوق 16 الف رأس من الابقار، و150 الف راس من الأغنام والماعز، وفق رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة سمية الشابي.وأضافت الشابي في تصريح لصحفية "وات" اليوم السبت، انه تم صلب المندوبية ضبط روزنامة حسب العمادات، وبينت ان الحملة تشمل التلقيح ضد الحمى القلاعية لدى الابقار والأغنام، و جدري الاغنام و الجلد العقدي لدى الابقار وطاعون المجترات الصغرى والحمى المالطية والاجهاض المعدي، وذلك تبعا لمنشور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عدد 157 المؤرخ في 16 ديسمبر 2026.وأكدت الشابي تجند فرق التلقيح الميدانية التي تضم سبعة بياطرة خواص بمقتضى الية التوكيل الصحي، فضلا عن البياطرة رؤساء الدوائر الفرعية التابعين لدائرة الإنتاج الحيواني، والذين شرعوا في تامين التدخلات الميدانية طبقا للرزنامة الجهوية المعتمدة.وجددت الشابي الدعوة الى الإقبال المكثف على عمليات التلقيح، والالتزام بمواعيد التلقيح المعلن عنها والمنشورة بخلايا الإرشاد الفلاحي لتسهيل عمل الفرق البيطرية الميدانية والتفاعل الإيجابي معها، وذلك لضمان حسن سير الحملة ونجاحها، مؤكدة على أهمية عملية التحصين والتلقيح المجانية لما لها من دور أساسي في حماية القطيع وانعكاساتها الإيجابية على الأمن الغذائي.