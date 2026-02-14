Babnet   Latest update 13:42 Tunis

منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6515a74735b090.45157470_lomephfgjkinq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 13:42 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تتواصل بمختلف معتمديات ولاية منوبة، الحملة الجهوية لتلقيح الماشية التي انطلقت منذ بداية الشهر الحالي، وتتواصل إلى موفّى شهر افريل المقبل، من اجل تلقيح ما يفوق 16 الف رأس من الابقار، و150 الف راس من الأغنام والماعز، وفق رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة سمية الشابي.
وأضافت الشابي في تصريح لصحفية "وات" اليوم السبت، انه تم صلب المندوبية ضبط روزنامة حسب العمادات، وبينت ان الحملة تشمل التلقيح ضد الحمى القلاعية لدى الابقار والأغنام، و جدري الاغنام و الجلد العقدي لدى الابقار وطاعون المجترات الصغرى والحمى المالطية والاجهاض المعدي، وذلك تبعا لمنشور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عدد 157 المؤرخ في 16 ديسمبر 2026.
وأكدت الشابي تجند فرق التلقيح الميدانية التي تضم سبعة بياطرة خواص بمقتضى الية التوكيل الصحي، فضلا عن البياطرة رؤساء الدوائر الفرعية التابعين لدائرة الإنتاج الحيواني، والذين شرعوا في تامين التدخلات الميدانية طبقا للرزنامة الجهوية المعتمدة.

وجددت الشابي الدعوة الى الإقبال المكثف على عمليات التلقيح، والالتزام بمواعيد التلقيح المعلن عنها والمنشورة بخلايا الإرشاد الفلاحي لتسهيل عمل الفرق البيطرية الميدانية والتفاعل الإيجابي معها، وذلك لضمان حسن سير الحملة ونجاحها، مؤكدة على أهمية عملية التحصين والتلقيح المجانية لما لها من دور أساسي في حماية القطيع وانعكاساتها الإيجابية على الأمن الغذائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323631

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
قرة العنز
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
18:00
15:33
12:40
07:09
05:42
قرة العنز
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
14°-11
17°-11
17°-12
21°-11
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>