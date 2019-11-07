بعد شركة نقل تونس، عماد الدايمي يكشف ملفات فساد في الشركة التونسية للملاحة

Jeudi 07 Novembre 2019



باب نات

- كشف الخميس 7 نوفمبر، النائب عماد الدايمي ملفات فسادة جديدة ولكن هذه المرّة ليس في شركة نقل تونس بل في الشركة التونسية للملاحة التي أكّد على أن الفساد والمحسوبية منعاها من أن تكون شركة رابحة.ونشر الدايمي تدوينة اتهم فيها الرئيس المدير العام للشركة بالتستر على ممارسات غير قانونية لبعض المديرين في الشركة إلى جانب قيامهم بتعيينات لأقارب عليهم شبهات حسب تعبيره.وأشار الديامي أن من بين الملفات التي يتستر عليها الر.م.ع ومديرة التفقد، ملف نقابي فاسد (ع.أ) من أقارب الر.م.ع تورّط في الاستيلاء على المال العام بحصوله على وصولات بنزين بقيمة تتجاوز 20 ألف دينار وتكبيد الشركة خسائر في صيانة منزل وظيفي بقيمة تتجاوز 60000 دينار والتسبب في حادث مرور بسيارة الشركة أثناء القيادة في حالة سكر كلف الشركة قرابة 20000 دينار إصلاح وصرفه لعشرات الألاف من الدنانير من خزينة الوكالة مباشرة دون الرجوع للشركة.وأفاد بأن الر-م-ع يتستّر على ملفات أكثر خطورة من بينها التلاعب بمنظومة الحجوزات، والتلاعب بمنظومة الصيانة للسفن لتمكين شركات خاصة للقيام بعمليات صيانة بأسعار خيالية تتضمن عمولات مرتفعة للمتواطئين، وصولًا الى فسخ كتابات محاسبية بالمليارات لصالح حرفاء مقابل الحصول على رشوة ومنافع غير قانونية.وختم الدايمي تدوينته بالقول اليوم نحمل الر.م.ع محمد حافظ الشريف المسؤولية كاملة أمام الشعب التونسي بأكمله لإحالة كل الملفات التي بحوزته وبحوزة إدارة التفقد إلى النيابة العمومية في الايام القادمة، والا سنحيلها ونضعه في رأس قائمة المشتكى بهم، وليتحمل مسؤوليته أمام القضاء بتهمة التستر على جرائم فساد من أجل تحقيق منافع شخصية.يذكر أن الدايمي كشف مؤخرا عن إيقاف موظف بشركة نقل تونس بتهم التحيل والتلاعب بالمال العام والتسبب في خسائر للشركة بقيمة 16 مليار بعد شكاية تقدّم بها للقطب القضائي المالي.