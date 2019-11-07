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صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر القروي رئيسا شرعيا وهدد بحمل السلاح في ضيافة الرئيس قيس سعيّد

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - نشر الأربعاء 6 نوفمبر، الصحفي المثير للجدل توفيق بن بريك، صورا له خلال استقباله من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج.
وقد ظهر بن بريك وهو يهدي مجموعة من الكتب لرئيس الجمهورية وعلّق النشطاء ساخرين "موش قلت الي نبيل القروي هو الرئيس الشرعي شنوة تعمل عند رئيس موش شرعي؟؟".




وذكّر النشطاء بدعوته لقيس سعيد خلال حملة الانتخابات بأن يحترم نفسه وينسحب لفائدة القروي وعلّقوا قائلين "ميحي مع الأرياح واقلب الفيستة وديما مع الواقف، يا حسرة على بن بريك الي كان عندو مبادئ وقيم قبل ما ينحّيهملو القروي".

كما استحضر نشطاء آخرون تصريحات بن بريك الخطيرة التي هدّد فيها باستعمال السلاح لإخراج نبيل القروي من السجن آنذاك معتبرين أنه من المفروض أن يتم التحقيق معه وليس تكريمه باستقباله من طرف رئيس الجمهورية.
يذكر أن الهايكا كانت أحالت ملفا للنيابة العمومية حول خطابات تدعو للعنف والتحريض على الكراهية وحمل السلاح بسبب تصريحات بن بريك.
تجدر الإشارة إلى أن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لم تنشر صور هذا اللقاء.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192283

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 07 Novembre 2019 à 14h 30m |           
بالكشي دخلوه من باب الكوجينة و خرجوه من الكوجينة, صنف أشباه الرجال



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