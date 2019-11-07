الاعلامية عربية بن حمادي تلتحق بقناة التاسعة

Jeudi 07 Novembre 2019



باب نات

- اعلن الاعلامي سمير الوافي عن انضمام الاعلامية عربية بن حمادي في دو كرونيكير ضمن برنامجه الجديد”بوليميكا” وستكون اولى حلقاته مساء الأربعاء 13 نوفمبر.وكتب الوافي التدوينة التالية:" سعداء بانضمام الزميلة عربية بن حمادي إلى برنامجنا الجديد " بوليميك" ككرونيكوز قارة...إلى جانب بقية التشكيلة النارية ومنهم الكاتب حسن بن عثمان.."