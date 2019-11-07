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الاعلامية عربية بن حمادي تلتحق بقناة التاسعة

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - اعلن الاعلامي سمير الوافي عن انضمام الاعلامية عربية بن حمادي في دو كرونيكير ضمن برنامجه الجديد”بوليميكا” وستكون اولى حلقاته مساء الأربعاء 13 نوفمبر.

وكتب الوافي التدوينة التالية:
" سعداء بانضمام الزميلة عربية بن حمادي إلى برنامجنا الجديد " بوليميك" ككرونيكوز قارة...إلى جانب بقية التشكيلة النارية ومنهم الكاتب حسن بن عثمان.."


  
  
     
  
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