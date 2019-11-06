رئيس الجمهورية يلتقي الصافي سعيد الفائز في الإنتخابات التشريعية

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج الصافي سعيد رئيس القائمة المستقلّة "نحن هنا" الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسة المقابلات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في إطار دوره الجامع لمختلف المكونات السياسية وحرصه على ضمان علوية الدستور.
وصرّح الصافي سعيد أنّ هذا اللقاء الأوّل كان مناسبة لتهنئة رئيس الدولة على انتخابه وتقديم التمنيات له بالتوفيق في مهامه. وأضاف أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول مسائل عديدة تتّصل بالشأنين الداخلي والخارجي ومنها ما يتعلّق بتشكيل الحكومة الجديدة ومستقبل التنمية والسيادة الوطنية.
هذا وقدّم الصافي سعيد لرئيس الجمهورية نسخة من كتابه الأخير.
ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسة المقابلات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في إطار دوره الجامع لمختلف المكونات السياسية وحرصه على ضمان علوية الدستور.
وصرّح الصافي سعيد أنّ هذا اللقاء الأوّل كان مناسبة لتهنئة رئيس الدولة على انتخابه وتقديم التمنيات له بالتوفيق في مهامه. وأضاف أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول مسائل عديدة تتّصل بالشأنين الداخلي والخارجي ومنها ما يتعلّق بتشكيل الحكومة الجديدة ومستقبل التنمية والسيادة الوطنية.
هذا وقدّم الصافي سعيد لرئيس الجمهورية نسخة من كتابه الأخير.
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Par:Nouri (Switzerland )
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