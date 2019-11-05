سامية عبو : ائتلاف الكرامة ما يشبّهولناش والنهضة تفضّل تحكم مع الشيطان وما تحكمش مع التيّار

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - قالت الثلاثاء 5 نوفمبر، القيادية بحزب التيار الديمقراطي سامية عبو إن اللقاء مع وفد ائتلاف الكرامة كان بطلب من الائتلاف وهو يأتي في اطار اكراهات التفاوض وفق تعبيرها.
وأوضحت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم أنه في اطار هذه الاكراهات أجرى التيار الديمقراطي لقاء مع تحيا تونس وحركة النهضة الي ما نحبّوش نتحاورو معاهم".
وأفادت بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على موقف التيار الديمقراطي من ائتلاف الكرامة وقالت "نحن نختلف معهم وهوما ما يشبهولناش لا في توجهاتنا ولا رؤيتنا المجتمعية ولا لتصورنا الاقتصادي ولا في الخطاب العنيف ولا العلاقة مع الاتحاد".
وأشارت إلى أن ائتلاف الكرامة أبدى خلال اللقاء استعداده للتصويت على حكومة تستجيب لشروط التيار الديمقراطي دون المشاركة فيها.
وجدّدت سامية عبة تأكيدها على أن التيار متمسك بشروطه للدخول في الحكومة المتمثلة في الحصول على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري إلى جانب رئيس حكومة يكون كفاءة اقتصادية من خارج النهضة.
وصرحت سامية عبو بأن التيار الديمقراطي لن يتنازل عن شروطه التي يعتبرها ضرورية لإنقاذ البلاد وفق رؤية وبرنامج واضح.
واعتبرت سامية عبو أن تمثيلية حركة النهضة في البرلمان محدودة موضحة أن 52 مقعدا يساوي حوالي 20 بالمائة ما يعني أن 80 بالمائة من الشعب التونسي ضد النهضة حسب تعبيرها مشيرة إلى أن ذلك لا يجعلها في وضعية مريحة للحكم.
وتابعت قائلة إن شعبية حركة النهضة بشكل كبير وقالت إنها تفاجأت كثيرا بالنتيجة التي حقّقتها النهضة في الانتخابات في ظل ما وصفته رفضا كبيرا للنهضة من الشعب التونسي.
وطالبت سامية عبو هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات بتقديم تقرير مفصل حول حركة النهضة وتمويلاتها معتبرة أن هناك تزييفا نسبيا حصل في الانتخابات يجب أن نتفاداه في المستقبل حسب تصريحها.
وعادت سامية عبو للحديث عن الحكومة وحركة النهض قائلة "النهضة تفضّل تشكل حكومة مع الشيطان وما يكونش معاها التيار الديمقراطي خاطر ما تلقي ما تبيع وتشري معانا'.
وأوضحت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم أنه في اطار هذه الاكراهات أجرى التيار الديمقراطي لقاء مع تحيا تونس وحركة النهضة الي ما نحبّوش نتحاورو معاهم".
وأفادت بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على موقف التيار الديمقراطي من ائتلاف الكرامة وقالت "نحن نختلف معهم وهوما ما يشبهولناش لا في توجهاتنا ولا رؤيتنا المجتمعية ولا لتصورنا الاقتصادي ولا في الخطاب العنيف ولا العلاقة مع الاتحاد".
وأشارت إلى أن ائتلاف الكرامة أبدى خلال اللقاء استعداده للتصويت على حكومة تستجيب لشروط التيار الديمقراطي دون المشاركة فيها.
وجدّدت سامية عبة تأكيدها على أن التيار متمسك بشروطه للدخول في الحكومة المتمثلة في الحصول على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري إلى جانب رئيس حكومة يكون كفاءة اقتصادية من خارج النهضة.
وصرحت سامية عبو بأن التيار الديمقراطي لن يتنازل عن شروطه التي يعتبرها ضرورية لإنقاذ البلاد وفق رؤية وبرنامج واضح.
واعتبرت سامية عبو أن تمثيلية حركة النهضة في البرلمان محدودة موضحة أن 52 مقعدا يساوي حوالي 20 بالمائة ما يعني أن 80 بالمائة من الشعب التونسي ضد النهضة حسب تعبيرها مشيرة إلى أن ذلك لا يجعلها في وضعية مريحة للحكم.
وتابعت قائلة إن شعبية حركة النهضة بشكل كبير وقالت إنها تفاجأت كثيرا بالنتيجة التي حقّقتها النهضة في الانتخابات في ظل ما وصفته رفضا كبيرا للنهضة من الشعب التونسي.
وطالبت سامية عبو هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات بتقديم تقرير مفصل حول حركة النهضة وتمويلاتها معتبرة أن هناك تزييفا نسبيا حصل في الانتخابات يجب أن نتفاداه في المستقبل حسب تصريحها.
وعادت سامية عبو للحديث عن الحكومة وحركة النهض قائلة "النهضة تفضّل تشكل حكومة مع الشيطان وما يكونش معاها التيار الديمقراطي خاطر ما تلقي ما تبيع وتشري معانا'.
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Par:portugal (Portugal )
Sur: سامية عبو : ائتلاف الكرامة ما يشبّهولناش والنهضة تفضّل تحكم مع الشيطان وما تحكمش مع التيّار