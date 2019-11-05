أنا يقظ تتّهم الجامعة بمساعدة مزوّد أزياء المنتخب على التهرّب من الضرائب ووديع الجريء يكذّب ويقرّر مقاضاتها

Mardi 05 Novembre 2019



باب نات

- استضاف الاثنين 4 نوفمبر، الإعلامي عادل بوهلال في برنامج التاسعة سبور رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوادي الذي استعرض وثائق قال انها تكشف شبهات فساد في أزياء المنختب الوطني في علاقة بتهرّب المزوّد من الضرائب بمساعدة الجامعة التونسي لكرة القدم.وتدخّل رئيس الجامعة، وديع الجريء، على المباشر وكذّب اتهامات أشرف العوادي معلنا أنه قرّر مقاضاته قائلا "أتحدّاه وأتحدي أي منظمة أن يثبت هذه الاتهامات الباطلة وسنرفع ضد المنظمة قضية بتهمة الادعاء بالباطل".من جانبه ردّ العوادي على الجريء قائلا "أتحدّاك أن ترفع القضية وماذبينا يرفع القضية حتى نقدّم الاثباتات للقضاء".