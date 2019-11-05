Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - 3ouyoun Al Alb  

أنا يقظ تتّهم الجامعة بمساعدة مزوّد أزياء المنتخب على التهرّب من الضرائب ووديع الجريء يكذّب ويقرّر مقاضاتها

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - استضاف الاثنين 4 نوفمبر، الإعلامي عادل بوهلال في برنامج التاسعة سبور رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوادي الذي استعرض وثائق قال انها تكشف شبهات فساد في أزياء المنختب الوطني في علاقة بتهرّب المزوّد من الضرائب بمساعدة الجامعة التونسي لكرة القدم.

وتدخّل رئيس الجامعة، وديع الجريء، على المباشر وكذّب اتهامات أشرف العوادي معلنا أنه قرّر مقاضاته قائلا "أتحدّاه وأتحدي أي منظمة أن يثبت هذه الاتهامات الباطلة وسنرفع ضد المنظمة قضية بتهمة الادعاء بالباطل".


من جانبه ردّ العوادي على الجريء قائلا "أتحدّاك أن ترفع القضية وماذبينا يرفع القضية حتى نقدّم الاثباتات للقضاء".



  
  
     
  
rtt-7a8633a8213b6973070cfb81501fc3a4-2019-11-05 13:12:32






0 de 0 commentaires pour l'article 192158



En continu

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 | 8 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:57 12:10 06:47 05:19
26°
 26° % 39 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
26°-1919°-1521°-1322°-1315°-12
  • Avoirs en devises
    18060,7

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15759 DT        1$ =2,83467 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   929,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572958099|192158 1108|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires