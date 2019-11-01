Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ellila Eid  

النيابة تحيل الفهري وزوجته واخرين على فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بتونس ..

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - علمت اليوم باب نات ان النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالعاصمة احالت ملف التجاوزات المالية في القضية التى رفعها المكلف العام في حق اللجنة الوطتبة للتصرف في اموال المصادرة على انظار فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بتونس لاستنطاق سامي الفهري وزوجته و8 متهمين من بينهم المتصرفة القضائية المتهمين بارتكاب تجاوزات مالية قدرت حسب ما ورد في الإختبارات بحوالي مليارين .

للتذكير، فقد تم، يوم 29 أكتوبر المنقضي، تحجير السفر على سامي الفهري وزوجته وعدد من الأشخاص على علاقة بشركة ''كاكتوس برود'' من قبل القطب القضائي والمالي...


  
  
     
  
rtt-f1bd1457716223a84c0047b9be6a83fb-2019-11-01 10:40:40






2 de 2 commentaires pour l'article 191951

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 01 Novembre 2019 à 11h 25m |           
هذه البداية و مازل مازال


Bannour  (Tunisia)  |Vendredi 01 Novembre 2019 à 11h 23m |           
أيّها الشعب الكريم لا تغرّنكم البرامج التافهة و البلاتوهات المسعورة و البرامج الإجتماعية التي تأخذكم في سبات عميق فقد حان الوقت لإسترجاع المال العام و الذي هو ملك للشعب حتى تستعيد الدولة أموالها و في ذلك رفاه للمجتمع فكونوا يد واحدة ضد الفساد و مع الشرفاء و النزهاء



En continu

الجمعة 01 نوفمبر 2019 | 4ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:25 15:00 12:10 06:43 05:15
18°
 19° % 93 :الرطــوبة
تونــس 17°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1724°-1628°-1822°-1726°-16
  • Avoirs en devises
    18291,2

  • (31 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14500 DT        1$ =2,83778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct)   990,3 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572607150|191951 16328|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires