النيابة تحيل الفهري وزوجته واخرين على فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بتونس ..

Vendredi 01 Novembre 2019



باب نات

- علمت اليوم باب نات ان النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالعاصمة احالت ملف التجاوزات المالية في القضية التى رفعها المكلف العام في حق اللجنة الوطتبة للتصرف في اموال المصادرة على انظار فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بتونس لاستنطاق سامي الفهري وزوجته و8 متهمين من بينهم المتصرفة القضائية المتهمين بارتكاب تجاوزات مالية قدرت حسب ما ورد في الإختبارات بحوالي مليارين .للتذكير، فقد تم، يوم 29 أكتوبر المنقضي، تحجير السفر على سامي الفهري وزوجته وعدد من الأشخاص على علاقة بشركة ''كاكتوس برود'' من قبل القطب القضائي والمالي...