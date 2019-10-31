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بعد عقد اللوبينغ الشهير، القروي يركب موجة مناهضة التطبيع ويستقبل سفير فلسطين

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - استقبل الأربعاء 30 أكتوبر، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروين سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم وعبّر له عن مساندته المطلقة والمتواصلة للشعب الفلسطيني ولحقّه في استرجاع أرضه المحتلة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقد أثار استقبال القروي لسفير فلسطين موجة سخرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقال النشطاء إن القروي يحاول ركوب موجة مناهضة التطبيع بعد عقد اللوبينغ الشهير.


واعتبر النشطاء أن السياسيين في تونس لا عهد ولا ميثاق لهم ومن أجل مصالحهم مستعدّون لفعل كل شيء مذكّرين بأن عقد اللوبينغ الذي أمضاه القروي كان مع شركة يرأسها ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية مشيرين إلى أن ركوب موجة مناهضة التطبيع سيصبح في هذه الأيام هواية عديد السياسيين.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء القروي مع سفير فلسطين يتزامن مع اقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي الذي رجّح عديد المتابعين أن يكون سببها موقف رئيس الجمهورية من الجهيناوي بسبب تاريخ هذا الأخير مع التطبيع من خلال اشرافه على مكتب علاقات لتونس في تل أبيب في 1996.

  
  
     
  
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