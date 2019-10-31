بعد عقد اللوبينغ الشهير، القروي يركب موجة مناهضة التطبيع ويستقبل سفير فلسطين

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - استقبل الأربعاء 30 أكتوبر، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروين سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم وعبّر له عن مساندته المطلقة والمتواصلة للشعب الفلسطيني ولحقّه في استرجاع أرضه المحتلة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقد أثار استقبال القروي لسفير فلسطين موجة سخرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقال النشطاء إن القروي يحاول ركوب موجة مناهضة التطبيع بعد عقد اللوبينغ الشهير.
واعتبر النشطاء أن السياسيين في تونس لا عهد ولا ميثاق لهم ومن أجل مصالحهم مستعدّون لفعل كل شيء مذكّرين بأن عقد اللوبينغ الذي أمضاه القروي كان مع شركة يرأسها ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية مشيرين إلى أن ركوب موجة مناهضة التطبيع سيصبح في هذه الأيام هواية عديد السياسيين.
تجدر الإشارة إلى أن لقاء القروي مع سفير فلسطين يتزامن مع اقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي الذي رجّح عديد المتابعين أن يكون سببها موقف رئيس الجمهورية من الجهيناوي بسبب تاريخ هذا الأخير مع التطبيع من خلال اشرافه على مكتب علاقات لتونس في تل أبيب في 1996.
وقد أثار استقبال القروي لسفير فلسطين موجة سخرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقال النشطاء إن القروي يحاول ركوب موجة مناهضة التطبيع بعد عقد اللوبينغ الشهير.
واعتبر النشطاء أن السياسيين في تونس لا عهد ولا ميثاق لهم ومن أجل مصالحهم مستعدّون لفعل كل شيء مذكّرين بأن عقد اللوبينغ الذي أمضاه القروي كان مع شركة يرأسها ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية مشيرين إلى أن ركوب موجة مناهضة التطبيع سيصبح في هذه الأيام هواية عديد السياسيين.
تجدر الإشارة إلى أن لقاء القروي مع سفير فلسطين يتزامن مع اقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي الذي رجّح عديد المتابعين أن يكون سببها موقف رئيس الجمهورية من الجهيناوي بسبب تاريخ هذا الأخير مع التطبيع من خلال اشرافه على مكتب علاقات لتونس في تل أبيب في 1996.
En continu
- Hier 22:07 الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة الخامسة
- Hier 21:56 الفاهم يفهم: التدقيق وغيره
- Hier 21:18 ملفات الفساد.. حالة وعي أم حالة رعي!!؟.
- Hier 16:54 رئيس الجمهورية يستقبل سهام بن سدرين
- Hier 14:48 قبول استقالة الأميرال كمال العكروت
- Hier 13:04 سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر عليهم ...
- Hier 12:38 رسالة الإقالة: لا مجال للانتظار
- Hier 12:13 تدشين مصنع ألماني جديد بالقطب الصناعي بالفجة
- Hier 11:14 الرائد الرسمي: تعيين سفراء جدد لتونس بالخارج
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:53
|17:26
|15:01
|12:10
|06:42
|05:14
|
17°
|23°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-16
|22°-17
|25°-16
|28°-18
|24°-17
Follow @babnet_Tunisie
(283 215) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 708) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 921) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 779) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 96 013) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 042) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 734) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 547) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 072) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 744) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 78 738) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 72 595) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 048) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 860) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 834) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 917) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 787) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 093) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 558) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 534) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
Par:barhoum (Tunisia )
Sur: خميس الجهيناوي لمنتقديه : ثقّفوا رواحكم قبل ما تتكلّموا... ترؤسي مكتب اتصال في تل ابيب ليس تطبيعا ؟؟