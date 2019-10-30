Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Sert El Hob  

جوهر بن مبارك يطالب رئيس الجمهورية بختم القانون المتعلق بالانتخابات

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - طالب أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك رئيس الجمهورية قيس سعيد بختم القانون المتعلق بالانتخابات.

وطالب جوهر بن مبارك رئيس الجمهورية بفتح تحقيق بخصوص ماحصل في قصر قرطاج بعلاقة المرحوم قائد السبسي والمحيطين به والقانون المتعلق بالانتخابات...


وقال جوهر بن مبارك في برنامج يحدث في تونس على قناة حنبعل, ان ما حصل خطير وعلى رئيس الجمهورية اتخاذ الاجراءات اللازمة...

عبد الكريم الزبيدي انسان متقاعس

وبعلاقة باقالة عبد الكريم الزبيدي قال جوهر بن مبارك أن عبد الكريم الزبيدي انسان متقاعس لم يقم بواجباته الحكومية منذ الانتخابات وكان عليه تفعيل استقالته منذ مدّة...




  
  
     
  
rtt-33497049305158ebc2b53c50c7669e29-2019-10-30 18:28:22






0 de 0 commentaires pour l'article 191853



En continu

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 | 2ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:27 15:02 12:10 06:41 05:13
20°
 20° % 72 :الرطــوبة
تونــس 17°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
20°-1724°-1622°-1723°-1627°-17
  • Avoirs en devises
    18306,3

  • (30 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14637 DT        1$ =2,83698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 oct)   210,2 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572458933|191853 1719|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires