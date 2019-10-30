جوهر بن مبارك يطالب رئيس الجمهورية بختم القانون المتعلق بالانتخابات

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

عبد الكريم الزبيدي انسان متقاعس

- طالب أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك رئيس الجمهورية قيس سعيد بختم القانون المتعلق بالانتخابات.وطالب جوهر بن مبارك رئيس الجمهورية بفتح تحقيق بخصوص ماحصل في قصر قرطاج بعلاقة المرحوم قائد السبسي والمحيطين به والقانون المتعلق بالانتخابات...وقال جوهر بن مبارك في برنامج يحدث في تونس على قناة حنبعل, ان ما حصل خطير وعلى رئيس الجمهورية اتخاذ الاجراءات اللازمة...وبعلاقة باقالة عبد الكريم الزبيدي قال جوهر بن مبارك أن عبد الكريم الزبيدي انسان متقاعس لم يقم بواجباته الحكومية منذ الانتخابات وكان عليه تفعيل استقالته منذ مدّة...