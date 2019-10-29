رئيس الجمهورية يلتقي ممثلي قائمة ''أمل وعمل'' المستقلّة

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، كلّا من إيمان بالطيب وياسين العيّاري عن قائمة "أمل وعمل" المستقلّة.
وفي تصريح إعلامي إثر اللقاء ثمّنت إيمان بالطيب مبادرة رئيس الجمهورية بالتواصل مع جميع الأطراف السياسية من أجل مصلحة العليا للبلاد، وأفاد ياسين العيّاري أنّ اللقاء مثّل فرصة لتناول عدة مواضيع تتصّل بمشاغل التونسيين داخل أرض الوطن وخارجه وتركيز المحكمة الدستورية والتداين الخارجي وملّف البنك الفرنسي التونسي، وشدّد على أنّ اللقاء مع رئيس الدولة مكّن من فتح جسور تواصل بين نوّاب قائمة "أمل وعمل" ورئاسة الجمهورية.
وفي تصريح إعلامي إثر اللقاء ثمّنت إيمان بالطيب مبادرة رئيس الجمهورية بالتواصل مع جميع الأطراف السياسية من أجل مصلحة العليا للبلاد، وأفاد ياسين العيّاري أنّ اللقاء مثّل فرصة لتناول عدة مواضيع تتصّل بمشاغل التونسيين داخل أرض الوطن وخارجه وتركيز المحكمة الدستورية والتداين الخارجي وملّف البنك الفرنسي التونسي، وشدّد على أنّ اللقاء مع رئيس الدولة مكّن من فتح جسور تواصل بين نوّاب قائمة "أمل وعمل" ورئاسة الجمهورية.
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