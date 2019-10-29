لأول مرة منذ انطلاق المشاورات حول تشكيل الحكومة، راشد الغنوشي يستقبل محمد عبو

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

- استقبل الثلاثاء 29 أكتوبر، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالمقر المركزي للحركة، رئيس الحركة وفدا عن التيار الديمقراطي يتقدمه محمد عبو.ويأتي اللقاء في إطار التشاور حول تشكيل الحكومة القادمة وهو اللقاء الرسمي الأول بين الطرفين منذ اعلان نتائج الانتخابات وانطلاق المشاورات.وحسب ما نقلته الصفحة الرسمية الغنوشي فقد عرضت حركة النهضة مقترح برنامج الحكومة وتم التداول فيها وفي أولوياتها ووقع الاتفاق على مواصلة المشاورات في لقاء قادم.تجدر الاشارة الى أن محمد عبو ومنذ اعلان نتائج الانتخابات أعلن أن حزبه سيكون في المعارضة قبل أن يشترط على النهضة للمشاركة في الحكومة حصول حزبه على وزارات العدل والداخلية والاصلاح الإداري وتعيين رئيس حكومة مستقل.