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لأول مرة منذ انطلاق المشاورات حول تشكيل الحكومة، راشد الغنوشي يستقبل محمد عبو

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - استقبل الثلاثاء 29 أكتوبر، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالمقر المركزي للحركة، رئيس الحركة وفدا عن التيار الديمقراطي يتقدمه محمد عبو.

ويأتي اللقاء في إطار التشاور حول تشكيل الحكومة القادمة وهو اللقاء الرسمي الأول بين الطرفين منذ اعلان نتائج الانتخابات وانطلاق المشاورات.


وحسب ما نقلته الصفحة الرسمية الغنوشي فقد عرضت حركة النهضة مقترح برنامج الحكومة وتم التداول فيها وفي أولوياتها ووقع الاتفاق على مواصلة المشاورات في لقاء قادم.

تجدر الاشارة الى أن محمد عبو ومنذ اعلان نتائج الانتخابات أعلن أن حزبه سيكون في المعارضة قبل أن يشترط على النهضة للمشاركة في الحكومة حصول حزبه على وزارات العدل والداخلية والاصلاح الإداري وتعيين رئيس حكومة مستقل.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191761

Karimyousef  (France)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 13h 56m |           
Il n'est surprenant que kais Saïd souhaite travailler avec chahed.il suffit de regarder leur photo,sourire et complicité.
Chahed chef de gouvernement mieux que ce abbou et magzaoui

MedTunisie  ()  |Mardi 29 Octobre 2019 à 13h 52m |           
النصيحة من الدين و على النهضة التعامل مع عبو رجل غير مستقر و غير ثابت

Karimyousef  (France)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 13h 08m |           
De toutes les rencontres,c'etait celle qu'il a eu avec le Youssef chahed où le président Kais Saïd était apparu tres détendu et affichait un large sourire.Il y a beaucoup de complicité entre ces deux hommes.



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