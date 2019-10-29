المكي: البعض يريد محاسبتنا في الاعلام والبرلمان رغم ان الشعب حاسبنا وقلل من عدد مقاعدنا

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان البعض يريد محاسبة الحركة اعلاميا وبرلمانيا رغم انها حوسبت من قبل الشعب الذي انقص لها عدد مقاعدها البرلمانية.
وتسائل المكي " هل بعد محاسبة الشعب من محاسبة".
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"البعض يدعو إلى محاسبة النهضة سياسيا على المرحلة السابقة من الحكم.
ألم تحاسبوها شبرا شبرا في الإعلام والبرلمان حقا وباطلا وكأنها هي التي تقود الحكم وليس النداء؟
حاسبتموها ابتدائيا ثم حاسبها الشعب استئنافا وتعقيبا محاسبة واقعية فأنقص لها من عدد النواب ولكن ابقى عليها الحزب الأول في البلاد في حين أخرج قوى اخرى من الحساب.
بل إن النهضة حاسبت نفسها وكان بداخلها جدل كبير حول إدارة تلك المرحلة التي لم تكن سهلة ولا بديهية
أَبَعْدَ حساب الشعب حساب؟
لماذا تستمرون في المطالبة بالحساب فهل انتم فوق محاسبة الشعب؟
لماذا لا تبنون على محاسبة الشعب اي على نتائج الإنتخابات؟
ثم لماذا لا نتوجه الى المستقبل معا؟"
وتسائل المكي " هل بعد محاسبة الشعب من محاسبة".
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"البعض يدعو إلى محاسبة النهضة سياسيا على المرحلة السابقة من الحكم.
ألم تحاسبوها شبرا شبرا في الإعلام والبرلمان حقا وباطلا وكأنها هي التي تقود الحكم وليس النداء؟
حاسبتموها ابتدائيا ثم حاسبها الشعب استئنافا وتعقيبا محاسبة واقعية فأنقص لها من عدد النواب ولكن ابقى عليها الحزب الأول في البلاد في حين أخرج قوى اخرى من الحساب.
بل إن النهضة حاسبت نفسها وكان بداخلها جدل كبير حول إدارة تلك المرحلة التي لم تكن سهلة ولا بديهية
أَبَعْدَ حساب الشعب حساب؟
لماذا تستمرون في المطالبة بالحساب فهل انتم فوق محاسبة الشعب؟
لماذا لا تبنون على محاسبة الشعب اي على نتائج الإنتخابات؟
ثم لماذا لا نتوجه الى المستقبل معا؟"
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: حركة النهضة للتيار الديمقراطي : سوف لن نُجبركم على المعارضة بل سنُجبركم على الحكم