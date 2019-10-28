الشاهد يقدم لرئيس الجمهورية تقربرا حول آخر تطورات الأوضاع إثر التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الاثنين 28 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.وأفاد يوسف الشاهد أنه قدم لرئيس الدولة تقربرا حول آخر تطورات الأوضاع إثر التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد والتي ستتواصل ليلة اليوم في مناطق الساحل والجنوب وما تمّ تسخيره من تجهيزات وإمكانيات لتأمين عمليات الإغاثة والاحاطة بالعائلات المتضررة.وأضاف أنّه استعرض برنامج عمل الحكومة في المدة القادمة مشددا على حرص رئيس الجمهورية على التنسيق التام والكامل بين مختلف أجهزة وهياكل الدولة لضمان استمرارية مصالح المواطنين والمرفق العام في انتظار تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها.