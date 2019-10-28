رئيس الجمهورية يستقبل لطفي المرايحي

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الإتحاد الشعبي الجمهوري.وأفاد لطفي المرايحي في تصريح إعلامي أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول أهم المشاكل والتحديات التي تواجهها بلادنا، معربا عن أمله في أن تتجاوب جميع الأطراف المتدخلة في الشأن السياسي إيجابيًّا مع انتظارات الشعب، ومؤكّدا أن الإتحاد الشعبي الجمهوري سيكون مساندا لكل القرارات الرئاسية والحكومية الرامية إلى تحقيق تطلعات التونسيين.