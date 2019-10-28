سيف الدين مخلوف : نقولو للتيار الديمقراطي يزّيو مالتفوريخ السياسي ونقولو للنهضة موناش حربوشة للبلعان

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - جدّد الاثنين 28 أكتوبر، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، توجيه انتقاده للتيار الديمقراطي على خلفية توجّه الحزب في علاقة بتشكيل الحكومة وأيضا بسبب تصريحات صادرة عن بعض قياداته حول ائتلاف الكرامة.
وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم انتقد مخلوف طلب الوزارات عبر وسائل الاعلام وذلك في اشارة لمؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو الذي اشترط للمشاركة في الحكومة حصول حزبه على 3 وزارات إلى جانب تعيين رئيس حكومة من خارج حركة النهضة.
وقال مخلوف في اشارة لتصريحات بعض قيادات التيار "أحنا تسبينا في التلافز وقالك محلاني ائتلاف الكرامة على يمين وحزب الرحمة على يساري وتسمع كلام من نوع امشيو لائتلاف الكرامة أهوكا يشبهولكم". وتابع منتقدا التيار الديمقراطي "راكم عملتو العار، قلتو أحنا في المعارضة وبعد قلتو اعطيونا 3 وزارات وبعد رئيس حكومة مستقل وبعد..." وعلّق قائلا هذا اسمو تفوريخ سياسي.
ودعا مخلوف التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة النهضة إلى كلمة سواء والابتعاد عن المناكفات والايديولوجيا والجلوس مع ائتلاف على طاولة المفاوضات والتشاور بقلوب مفتوحة مشدّدا علي أن نقاط الالتقاء بين هذه الأطراف أكثر بكثير من نقاط الاختلاف.
مخلوف وجّه أيضا انتقادات لحركة النهضة وقال "ناس ماشي فيبالهم بش نكونوا آليا مع النهضة والّي أحنا مضمونين".
واستدرك قائلا "لكن أحنا نحبّو نقولوهم الي مواقفنا مواقف ثورية وأحنا طرحنا برنامج ما فكرتش فيه حركة النهضة ونحن عقول حرة موش بش نكونو حربوشة للبلعان".
وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم انتقد مخلوف طلب الوزارات عبر وسائل الاعلام وذلك في اشارة لمؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو الذي اشترط للمشاركة في الحكومة حصول حزبه على 3 وزارات إلى جانب تعيين رئيس حكومة من خارج حركة النهضة.
وقال مخلوف في اشارة لتصريحات بعض قيادات التيار "أحنا تسبينا في التلافز وقالك محلاني ائتلاف الكرامة على يمين وحزب الرحمة على يساري وتسمع كلام من نوع امشيو لائتلاف الكرامة أهوكا يشبهولكم". وتابع منتقدا التيار الديمقراطي "راكم عملتو العار، قلتو أحنا في المعارضة وبعد قلتو اعطيونا 3 وزارات وبعد رئيس حكومة مستقل وبعد..." وعلّق قائلا هذا اسمو تفوريخ سياسي.
ودعا مخلوف التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة النهضة إلى كلمة سواء والابتعاد عن المناكفات والايديولوجيا والجلوس مع ائتلاف على طاولة المفاوضات والتشاور بقلوب مفتوحة مشدّدا علي أن نقاط الالتقاء بين هذه الأطراف أكثر بكثير من نقاط الاختلاف.
مخلوف وجّه أيضا انتقادات لحركة النهضة وقال "ناس ماشي فيبالهم بش نكونوا آليا مع النهضة والّي أحنا مضمونين".
واستدرك قائلا "لكن أحنا نحبّو نقولوهم الي مواقفنا مواقف ثورية وأحنا طرحنا برنامج ما فكرتش فيه حركة النهضة ونحن عقول حرة موش بش نكونو حربوشة للبلعان".
2 de 2 commentaires pour l'article 191722
En continu
- Hier 22:42 رموز تونس خلال الخمس سنوات المقبلة..
- Hier 21:39 Pompeo : Al-Baghdadi a eu ce qu’il mérite
- Hier 19:15 ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم ''داعش''
- Hier 17:33 خلّوا سبيلها... فإنها مأمورة...
- Hier 17:07 لماذا تفوقت مريم بن حسين في افتتاح الjcc ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:56
|17:29
|15:03
|12:10
|06:39
|05:11
|
21°
|21°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-17
|24°-16
|23°-17
|23°-18
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
(282 876) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 569) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 122) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 505) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 442) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 882) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 527) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 440) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 361) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 666) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 74 050) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 69 898) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 700) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 782) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 646) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 66 467) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 023) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 938) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 657) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 62 478) خطير جدا.. C'est très grave
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: عبير موسي: نرفض لقاء رئيس الجمهورية طالما لم يُعلن عن مستشاريه ويشرع في تنفيذ المبادئ التي أعلن عنها