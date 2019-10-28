سيف الدين مخلوف : نقولو للتيار الديمقراطي يزّيو مالتفوريخ السياسي ونقولو للنهضة موناش حربوشة للبلعان

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- جدّد الاثنين 28 أكتوبر، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، توجيه انتقاده للتيار الديمقراطي على خلفية توجّه الحزب في علاقة بتشكيل الحكومة وأيضا بسبب تصريحات صادرة عن بعض قياداته حول ائتلاف الكرامة.وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم انتقد مخلوف طلب الوزارات عبر وسائل الاعلام وذلك في اشارة لمؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو الذي اشترط للمشاركة في الحكومة حصول حزبه على 3 وزارات إلى جانب تعيين رئيس حكومة من خارج حركة النهضة.وقال مخلوف في اشارة لتصريحات بعض قيادات التيار "أحنا تسبينا في التلافز وقالك محلاني ائتلاف الكرامة على يمين وحزب الرحمة على يساري وتسمع كلام من نوع امشيو لائتلاف الكرامة أهوكا يشبهولكم". وتابع منتقدا التيار الديمقراطي "راكم عملتو العار، قلتو أحنا في المعارضة وبعد قلتو اعطيونا 3 وزارات وبعد رئيس حكومة مستقل وبعد..." وعلّق قائلا هذا اسمو تفوريخ سياسي.ودعا مخلوف التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة النهضة إلى كلمة سواء والابتعاد عن المناكفات والايديولوجيا والجلوس مع ائتلاف على طاولة المفاوضات والتشاور بقلوب مفتوحة مشدّدا علي أن نقاط الالتقاء بين هذه الأطراف أكثر بكثير من نقاط الاختلاف.مخلوف وجّه أيضا انتقادات لحركة النهضة وقال "ناس ماشي فيبالهم بش نكونوا آليا مع النهضة والّي أحنا مضمونين".واستدرك قائلا "لكن أحنا نحبّو نقولوهم الي مواقفنا مواقف ثورية وأحنا طرحنا برنامج ما فكرتش فيه حركة النهضة ونحن عقول حرة موش بش نكونو حربوشة للبلعان".