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عبير موسي توضح بخصوص رفضها دعوة قيس سعيد إلى قصر قرطاج

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
باب نات - أكّدت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح اذاعة الجوهرة "اف ام" اليوم الأحد 27 اكتوبر 2019 أنها تلقت دعوة لملاقاة رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج يوم الجمعة الماضي .

و أوضحت عبير موسي أنها ستتشاور مع هياكل الحزب في هذا الخصوص في انتظار أن يعقد الديوان السياسي للحزب اليوم لحسم موقفه بخصوص هذه الدعوة .


Credits Jawhara FM


و أضافت أنها ليست مدعوة بصفة شخصية بل بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر مؤكدة أن للحزب مواقفه و ثوابته و خطوطه الحمراء وكل خطوة أو موقف يجب أن يتخذ في اطار هياكل الحزب حسب قولها.

وكان الرئيس قيس سعيد، بحث مع أحزاب فائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة ، تصورات ومقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في لقاءات أجراها "سعيد" مع قادة خمسة أحزاب في قصر قرطاج، السبت والجمعة.


وأكد سعيد، خلال اللقاءات، على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور ومعيار الكفاءة لا المحاصصة في تكوين الحكومة القادمة.

وقال، إن "الحكومة ستكون مسؤولة أمام مجلس نوّاب الشعب (البرلمان) عن تطبيق برنامج يهدف إلى تحقيق آمال التونسيين في الشغل والكرامة الوطنيّة".

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 191678

Lazaro  (Tunisia)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 19h 32m |           
Une poussière d'individus guidée par une profane .

Choubaila  (Tunisia)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 19h 32m |           
الاصل في الاشياء أن هاته العثة لا يحق لها أن تترشح لاي انتخابات لانها صرحت بأنها لا تعترف بالدستور ولا بالثورة اذا كيف يسمح لها بالترشح وهي ترفض الدستور الذي مكنها وأمثالها من هاته الفرصة وتتكلم بلغة البلطجة وكأن مفاتيح البلاد بيدها ما هذا الخور ومن ختم الدستور من غير أن يقصي كل من لا يحترم الدستور والثورة . انه دستور أعرج لا يحترم الشرفاء ويكرم الاوباش والمتطاولين على قوانين الدولة .هزلت

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 19h 25m |           
في بالك باش يقعد يستنى في قرار حزبك ؟؟؟
يا والله بهامة بقري
مساكن الي انتخبوك

Karimyousef  (France)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 19h 22m |           
Elle s'est mise un doigt dans l'œil.

Fessi425  (Tunisia)  |Dimanche 27 Octobre 2019 à 18h 43m |           
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا المتنبى.



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