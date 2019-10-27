Dimanche 27 Octobre 2019
باب نات - أكّدت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح اذاعة الجوهرة "اف ام" اليوم الأحد 27 اكتوبر 2019 أنها تلقت دعوة لملاقاة رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج يوم الجمعة الماضي .
و أوضحت عبير موسي أنها ستتشاور مع هياكل الحزب في هذا الخصوص في انتظار أن يعقد الديوان السياسي للحزب اليوم لحسم موقفه بخصوص هذه الدعوة .
Credits Jawhara FM
و أضافت أنها ليست مدعوة بصفة شخصية بل بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر مؤكدة أن للحزب مواقفه و ثوابته و خطوطه الحمراء وكل خطوة أو موقف يجب أن يتخذ في اطار هياكل الحزب حسب قولها.
وكان الرئيس قيس سعيد، بحث مع أحزاب فائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة ، تصورات ومقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك في لقاءات أجراها "سعيد" مع قادة خمسة أحزاب في قصر قرطاج، السبت والجمعة.
وأكد سعيد، خلال اللقاءات، على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور ومعيار الكفاءة لا المحاصصة في تكوين الحكومة القادمة.
وقال، إن "الحكومة ستكون مسؤولة أمام مجلس نوّاب الشعب (البرلمان) عن تطبيق برنامج يهدف إلى تحقيق آمال التونسيين في الشغل والكرامة الوطنيّة".
و أوضحت عبير موسي أنها ستتشاور مع هياكل الحزب في هذا الخصوص في انتظار أن يعقد الديوان السياسي للحزب اليوم لحسم موقفه بخصوص هذه الدعوة .
Credits Jawhara FM
و أضافت أنها ليست مدعوة بصفة شخصية بل بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر مؤكدة أن للحزب مواقفه و ثوابته و خطوطه الحمراء وكل خطوة أو موقف يجب أن يتخذ في اطار هياكل الحزب حسب قولها.
وكان الرئيس قيس سعيد، بحث مع أحزاب فائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة ، تصورات ومقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك في لقاءات أجراها "سعيد" مع قادة خمسة أحزاب في قصر قرطاج، السبت والجمعة.
وأكد سعيد، خلال اللقاءات، على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور ومعيار الكفاءة لا المحاصصة في تكوين الحكومة القادمة.
وقال، إن "الحكومة ستكون مسؤولة أمام مجلس نوّاب الشعب (البرلمان) عن تطبيق برنامج يهدف إلى تحقيق آمال التونسيين في الشغل والكرامة الوطنيّة".
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Par:lazaro (Tunisia )
Sur: عبير موسي توضح بخصوص رفضها دعوة قيس سعيد إلى قصر قرطاج