سعيد الجزيري : القضاء أنصفني لأن هشام السنوسي لديه مشكل شخصي معي وافتعل تقريرا كيديّا ضدّي

Samedi 26 Octobre 2019



باب نات

- قال الجمعة 25 أكتوبر، رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري أن القضاء الاداري أنصفه وأعاد له المقعد الذي سحبته منه هيئة الانتخابات في بن عروس بناء على تقرير الهايكا بعد أن قدّم الاثباتات على عدم صحّة ما نُسب من مخالفته للقانون والقيام بالاشهار السياسي خلال الحملة.وخلال استضافته في برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة صرّح الجزيري بأن طعنه في قرار هيئة الانتخابات لدى القضاء الاداري تأسس على اثبات أن عضو الهايكا هشام السنوسي لديه مشكل شخصي معه.وقال الجزيري "هشام السنوسي لديه مشكل شخصي معي وأينما ذهبت أجده وهو يتنقّل من بلاتو لبلاتو لتشويه سمعتي وهذه المرّة أصدر تقريرا كيديا مبني على باطل يتّهمني فيه بالقيام بالاشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية".وأشار الجزيري إلى أن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون أعلمه بأن الهيئة اتخذت قرار اسقاط نتائج حزبه في بن عروس دون التثبت في مضمون تقرير الهايكا موضّحا أنه قدّم التسجيلات للقضاء قبل أن ينصفه.وبخصوص ما يقال حول فوز حزبه في بن عروس بسبب البث الاذاعي قال الجزيري بأن اذاعة القرآن الكريم تبث جيدا في زغوان والقيروان ورغم ذلك لم يفز الحزب بأي مقعد في الدائرتين المذكورتين.وذكّر الجزيري بخلافه مع الهايكا حول اعتبار إذاعة القرآن الكريم إذاعة غير قانونية وأشار إلى أن القضاء أنصفه أيضا لكن الهايكا ترفض الامتثال للقرارات القضائية ومنح ترخيص لللاذاعة.