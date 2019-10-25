نزيهة رجيبة تكشف علاقة الصداقة مع مدير الديوان الرئاسي المرتقب وتسخر من التهجّم عليه واتهامه بأنه داعشي

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - سخرت الخميس 24 أكتوبر، الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة من الحملة التي شنّها من وصفتهم أصدقاؤها العلمانيين ضد الديبلوماسي السابق والقيادي السابق بالتيار الديمقراطي رؤوف بالطيب التي ذكرت بعض التقارير أنه من المرتقب تعيينه مديرا لديوان رئيس الجمهورية.
وتحدّثت نزيهة رجيبة عن علاقة الصداقة التي تجمعها به وقالت متهكّمة "السيد غلطني وما فقت بحقيقتو الاسلامويداعشية ..الا امس بمناسبة خبر تعيينو مدير ديوان قيس سعيد......احنا صحاب على الفيسبوك لكن عمري ما دخلت بروفيلو باش نكتشف اللي اكتشفوه امس اصدقائي العلمانيين".
وتابعت ساخرة "السيد يبرتاجي في حوايج تقشعر من تطرفها الأبدان....ادعية ومحاضرات دينية واللطف اللطف يا وخيتي تصاور ضد المجاهد الاكبر وفيدوات العايق لطفي العبدلي وهو يهاجم في بعض الإعلاميين ويفرك فيهم على انصار نبيل القروي ومع هاالسخط الكل سي قيس راجل اشراف يحب يعينو في القصر اللي كان فيه بن نتيشة وهذوما كيما نعرفو الالهة متاع الكفاءة و اخلاق الحداثة.
وأضافت "شفتو المهف؟!! خدعني وعداها عليا انا العلمانية الكبيرة (في العمدر ما تخافوش) وخبى لحيتو الخوانجية ورا سوريتو السينيي والجيليا اللي راميها على كتافو وكمامها تدلدل على صدرو".
وتحدّثت نزيهة رجيبة عن علاقة الصداقة التي تجمعها به وقالت متهكّمة "السيد غلطني وما فقت بحقيقتو الاسلامويداعشية ..الا امس بمناسبة خبر تعيينو مدير ديوان قيس سعيد......احنا صحاب على الفيسبوك لكن عمري ما دخلت بروفيلو باش نكتشف اللي اكتشفوه امس اصدقائي العلمانيين".
وتابعت ساخرة "السيد يبرتاجي في حوايج تقشعر من تطرفها الأبدان....ادعية ومحاضرات دينية واللطف اللطف يا وخيتي تصاور ضد المجاهد الاكبر وفيدوات العايق لطفي العبدلي وهو يهاجم في بعض الإعلاميين ويفرك فيهم على انصار نبيل القروي ومع هاالسخط الكل سي قيس راجل اشراف يحب يعينو في القصر اللي كان فيه بن نتيشة وهذوما كيما نعرفو الالهة متاع الكفاءة و اخلاق الحداثة.
وأضافت "شفتو المهف؟!! خدعني وعداها عليا انا العلمانية الكبيرة (في العمدر ما تخافوش) وخبى لحيتو الخوانجية ورا سوريتو السينيي والجيليا اللي راميها على كتافو وكمامها تدلدل على صدرو".
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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