بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المختص في فواتير ''القاروس'' يعود من جديد ويهاجم قيس سعيّد

Jeudi 24 Octobre 2019



باب نات

- استعاد الخميس 24 أكتوبر، رئيس ما يعرف بالجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي ذاكرته ونشر تدوينة انتقد فيها خطاب رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد لعدم إعلانه عن التخفيض في مرتّبه البالغ 30 ألف دينار حسب تعبيره.وقال الرمادي " كنت أتوقع ان يعلن رئيس الجمهورية عن التخفيض في مرتبه البالغ 30 الف دينارا الى النصف او الى اقل من ذلك، او حتى الإكتفاء بجراية تقاعده كأستاذ كي يعطي المثل و يجسد حالة "الوعي".وتابع مغتاظا " كما كنت أتوقع ان يلغي الإمتيازات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بعد إنتهاء مهامه (30 الف دينار مدى الحياة، السيارة الرئاسية، الحراس،المسكن، الماء ، و الكهرباء، و الغاز، و الهاتف، كله بلاش مدى الحياة،مع الإبقاء على هذه الإمتيازات الى أبناءه في حالة وفاته).وختم تدوينته قائلا " كنت أتوقع منه ذلك كي يعطي القدوة الحسنة، و لكن ها هو يريد ان "تفيض" خزائن الدولة بالإقتطاع من عند الشغالين و الموظفين المنكوبين أصلا".وقد أثارت تدوينة الرمادي عديد التفاعلات الساخرة حيث ذكّر النشطاء بأنه صاحب فواتير "القاروص" الشهيرة للرئيس الأسبق منصف المرزوقي.وعلّقوا قائلين "المختص في القاروص عاد من جديد واستفاق من سباته وغيبوبته" وتساءل بعضهم "تي وين كنت غاطس 5 سنين، صبّولك الشهرية وبش ترجع تخدم على روحك؟؟".