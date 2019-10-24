الهاروني: الحكومة ستتعهد بالكَشف عن حقيقَة الاغتيَالات والجهَاز السرّي للجَبهة الشعبيّة

Jeudi 24 Octobre 2019



باب نات

- اعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أن حركة النهضة ستكشف الجهازّ السريّ لكل من استثمر بدماء شهداء الاغتيال السياسي وصنع أسطورة الجهاز السري لحركة النهضة.وقال الهاروني في تصريح لقناة الزيتونة "سنكشف تنظيمهم السرّي الذي امتلكوا بواسطته وثائق وشبكات اتصالات متابعا "سننهي مسلسل المتاجرة بدماء الشهداء واتهام النهضة باطلا، ونترك القضاء مستقلا يقوم بدوره".وقال الهاروني " الحكومة المقبلة الّتي ستشكلّها حركة النهضة ستجعل من بين أولوياتها كشف حقيقة الاغتيالات السياسية الذّي أضر توقيته بحركة النهضة، حيث أنّ الاغتيال الأول أسقط حكومة حمادي الجبالي والاغتيال الثاني أسقط حكومة علي لعريض.وتابع الهاروني "رغم أنّهم كادوا لحركة النهضة، وعملوا لسنوات على ضربها، بافتعال الأوهام والأساطير، فإنها استطاعت أن تكون الحزب الأول في الانتخابات، وفي المقابل كل من اتهمّها باطلاً خسر الانتخابات مضيفا "الحركة ستعمل في المرحلة القادمة وعن طريق الحكومة التي ستكلفها على كشف الحقيقة للشعب التونسي".واضاف الهاروني "لن نسمح لأحد بالمتاجرة بدم الشهداء وفقر الفقراء وبطالة العاطلين عن العمل. وكل من سيسعى لتسميم الأجواء سنتصدى له بقوة القانون ومؤسسات الدولة".