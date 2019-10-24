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الهاروني: الحكومة ستتعهد بالكَشف عن حقيقَة الاغتيَالات والجهَاز السرّي للجَبهة الشعبيّة

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - اعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أن حركة النهضة ستكشف الجهازّ السريّ لكل من استثمر بدماء شهداء الاغتيال السياسي وصنع أسطورة الجهاز السري لحركة النهضة.

وقال الهاروني في تصريح لقناة الزيتونة "سنكشف تنظيمهم السرّي الذي امتلكوا بواسطته وثائق وشبكات اتصالات متابعا "سننهي مسلسل المتاجرة بدماء الشهداء واتهام النهضة باطلا، ونترك القضاء مستقلا يقوم بدوره".
وقال الهاروني " الحكومة المقبلة الّتي ستشكلّها حركة النهضة ستجعل من بين أولوياتها كشف حقيقة الاغتيالات السياسية الذّي أضر توقيته بحركة النهضة، حيث أنّ الاغتيال الأول أسقط حكومة حمادي الجبالي والاغتيال الثاني أسقط حكومة علي لعريض.

وتابع الهاروني "رغم أنّهم كادوا لحركة النهضة، وعملوا لسنوات على ضربها، بافتعال الأوهام والأساطير، فإنها استطاعت أن تكون الحزب الأول في الانتخابات، وفي المقابل كل من اتهمّها باطلاً خسر الانتخابات مضيفا "الحركة ستعمل في المرحلة القادمة وعن طريق الحكومة التي ستكلفها على كشف الحقيقة للشعب التونسي".
واضاف الهاروني "لن نسمح لأحد بالمتاجرة بدم الشهداء وفقر الفقراء وبطالة العاطلين عن العمل. وكل من سيسعى لتسميم الأجواء سنتصدى له بقوة القانون ومؤسسات الدولة".

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191510

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 12h 16m |           
الحمد لله وحان الوقت كي النهضة تخرج من كهفها وتبرز وتدافع عن الحق ومن هو على حق ما يخشى إلا الله، من قام بالاغتيالات تعمد بقتل كل من اراد كشف الحقيقة ونعرف القائمة، فالسؤال لو تملك النهضة الحقيقة والادلة كيف سيتصرفون معها المجرمون لان يصعب عليهم اغتيال كل قادة النهضة. حسب رأيي المتواضحع سيتدخل بلد معروف وله يد في الاغتيالات كي يزن بثقله على الحركة ليجد حلا لغلق الملف.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 12h 03m |           
من الصعب الكشف عن حقيقة الإغتيالات والتنظيم السري للجبهة لأن الأخطبوط متمدد من رجل الظل إلى المسؤول الكبير والممولين الخليجيين .وهذا الأخطبوط قادر على إعادة تشغيل الفسبا مرة أخرى .

Selsebil  (France)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 11h 51m |           
Bien, fort bien mas faites le s'il vous plait pour faire taire à tout jamais les élucubrations de Hamma la menace et de ses acolytes.



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