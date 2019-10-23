في البحيرة.. مداهمة شقة وحجز كميات من المخدرات والأموال المزيفة..

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - تمكن اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة أثر مداهمة شقة بالجهة من حجز 300 قرص مخدر من أنواع مختلفة معدة للترويج لدى أحد الانفار وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال المخدرات كما امكن في ذات الاطار حجز عدد من الأوراق النقدية الرائجة مزيفة كان يخفيها في شقته ..
هذا وقد تم الاحتفاظ بذي الشبهة في انتظار استمال الاجراءات واحالته على النيابة العمومية...
هذا وقد تم الاحتفاظ بذي الشبهة في انتظار استمال الاجراءات واحالته على النيابة العمومية...
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Par:karimyousef (France )
Sur: رئيس الجمهورية في كلمته للشعب التونسي بالبرلمان ''لا بد من الحفاظ على الدولة و استمراريتها وابقاء مرافقها خارج الحسابات السياسية''