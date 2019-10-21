فيديو اليوم من لبنان: محتجة خرجت للتظاهر لعدم قدرتها على شراء البوتكس

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لمتظاهرة لبنانية وهي تحتج بسبب الاوضاع الاقتصادية.
لكن دوافع المتظاهرة كانت غريبة حيث اكدت انها لم تعد قادرة على شراء البوتكس مما سيؤثر على جمالها قائلة " حرام ما يحصل لنا نحن الجميلات".
ويتواصل لليوم الرابع على التوالي تظاهر أكثر من مليون و700 ألف لبنانيّ، في 6 مواقع مركزيّة ضمنها العاصمة بيروت، للمطالبة برحيل الطبقة السياسيّة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.
وتتواصل التظاهرات مع قرب انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حدّدها رئيس الوزراء سعد الحريري، الجمعة، لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاصلاحيّة.
وتصاعدت الاحتجاجات، منذ الخميس، مع ارتفاع أعداد المتظاهرين وخروج عشرات الآلاف من اللبنانيّين في مختلف المناطق إلى الشوارع، مطلقين شعار واحد "الشعب يريد إسقاط النظام".
لكن دوافع المتظاهرة كانت غريبة حيث اكدت انها لم تعد قادرة على شراء البوتكس مما سيؤثر على جمالها قائلة " حرام ما يحصل لنا نحن الجميلات".
ويتواصل لليوم الرابع على التوالي تظاهر أكثر من مليون و700 ألف لبنانيّ، في 6 مواقع مركزيّة ضمنها العاصمة بيروت، للمطالبة برحيل الطبقة السياسيّة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.
وتتواصل التظاهرات مع قرب انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حدّدها رئيس الوزراء سعد الحريري، الجمعة، لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاصلاحيّة.
وتصاعدت الاحتجاجات، منذ الخميس، مع ارتفاع أعداد المتظاهرين وخروج عشرات الآلاف من اللبنانيّين في مختلف المناطق إلى الشوارع، مطلقين شعار واحد "الشعب يريد إسقاط النظام".
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Par:mongi (Tunisia )
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