''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل القروي : والله ما نعرفو، قالولي هذا الرئيس مشيت نصفّق

Samedi 19 Octobre 2019



باب نات

- استضاف الاعلامي نوفل الورتاني في حلقة برنامجه ديما لاباس ليوم السبت 19 أكتوبر، المرأة المشهورة بعبارة "ها نبيل" التي عرفت بمساندتها لنبيل القروي.وانفجرت المرأة باكية في وجه نوفل الورتاني نافية معرفتها بنبيل القروي قائلة "والله لا نعرفو، قالولي هذا الرئيس، مشيت نصفّق، ما نكذبش عليك بالحق راني".يذكر أنه طيلة حملة الانتخابات الرئاسية سواء في دورها الأول أو الثاني تم استغلال صورة هذه المرأة في حملة المترشح نبيل القروي باعتبار أنها تمثّل شريحة هامة من المواطنين التي عمل القروي على استمالاتهم لسنوات من خلال المساعدات والتبرعات.