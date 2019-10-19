Radio Babnet Tunisie On Air: Asala Nasri - Akthar  

''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل القروي : والله ما نعرفو، قالولي هذا الرئيس مشيت نصفّق

Samedi 19 Octobre 2019

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - استضاف الاعلامي نوفل الورتاني في حلقة برنامجه ديما لاباس ليوم السبت 19 أكتوبر، المرأة المشهورة بعبارة "ها نبيل" التي عرفت بمساندتها لنبيل القروي.
وانفجرت المرأة باكية في وجه نوفل الورتاني نافية معرفتها بنبيل القروي قائلة "والله لا نعرفو، قالولي هذا الرئيس، مشيت نصفّق، ما نكذبش عليك بالحق راني".
يذكر أنه طيلة حملة الانتخابات الرئاسية سواء في دورها الأول أو الثاني تم استغلال صورة هذه المرأة في حملة المترشح نبيل القروي باعتبار أنها تمثّل شريحة هامة من المواطنين التي عمل القروي على استمالاتهم لسنوات من خلال المساعدات والتبرعات.



  
  
     
  
rtt-28392137fac628fb0a16c7433b1be051-2019-10-19 09:08:24






0 de 0 commentaires pour l'article 191250



En continu

السبت 19 أكتوبر 2019 | 20 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:06 17:40 15:12 12:11 06:30 05:04
22°
 32° % 83 :الرطــوبة
تونــس 21°
2.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
32°-2131°-2130°-2228°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    18567,9

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14330 DT        1$ =2,83693 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   1049,4 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571474628|191250 1952|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires