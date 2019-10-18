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خالد شوكات لمخلوف: الكرامة لا تاتي بالتهديد بطرد السفير الفرنسي واليوم ننتظر اعادتكم لبترولنا

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - طالب القيادي في حزب نداء تونس خالد شوكات في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" رئيس قائمة الكرامة سيف الدين مخلوف وقيادات تتبنى الفكر الثوري بالابتعاد عن العنتريات.

وقال شوكات " الكرامة لا تاتي بالدعوة الى طرد السفير الفرنسي دون التفكير في عواقب مثل تلك الخطوات على الاقتصاد الوطني.
وتابع خالد شوكات " اليوم نحن ننتظر تطبيق تلك الوعود مثل تاميم البترول والملح واستعادة ثروات سيكتشف كثيرون انها من وحي الخيال".


  
  
     
  
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