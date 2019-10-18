خالد شوكات لمخلوف: الكرامة لا تاتي بالتهديد بطرد السفير الفرنسي واليوم ننتظر اعادتكم لبترولنا

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - طالب القيادي في حزب نداء تونس خالد شوكات في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" رئيس قائمة الكرامة سيف الدين مخلوف وقيادات تتبنى الفكر الثوري بالابتعاد عن العنتريات.
وقال شوكات " الكرامة لا تاتي بالدعوة الى طرد السفير الفرنسي دون التفكير في عواقب مثل تلك الخطوات على الاقتصاد الوطني.
وتابع خالد شوكات " اليوم نحن ننتظر تطبيق تلك الوعود مثل تاميم البترول والملح واستعادة ثروات سيكتشف كثيرون انها من وحي الخيال".
وقال شوكات " الكرامة لا تاتي بالدعوة الى طرد السفير الفرنسي دون التفكير في عواقب مثل تلك الخطوات على الاقتصاد الوطني.
وتابع خالد شوكات " اليوم نحن ننتظر تطبيق تلك الوعود مثل تاميم البترول والملح واستعادة ثروات سيكتشف كثيرون انها من وحي الخيال".
En continu
- Hier 20:42 صفاقس: اطلاق حملة سيب شفيق جراية
- Hier 20:14 انتشال جثتين لامرأتين في البحر بجزيرة قرقنة
- Hier 19:46 ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي الافريقي
- Hier 19:02 حرية إعلام الهانة ، لا و لن تنفع الوطن
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:08
|17:41
|15:13
|12:11
|06:29
|05:03
|
27°
|28°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|28°-20
|31°-20
|31°-22
|30°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(276 003) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 530) آخر عمليات سبر الآراء..
(127 863) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 010) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 90 858) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 89 414) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 86 140) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 237) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 67 490) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 560) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 990) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 361) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 110) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 588) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 374) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 56 760) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 573) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 54 123) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
( 54 101) عياض بن عاشور: أنا فخور بتلميذي قي
( 53 737) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
Par:lechef ( )
Sur: برنامج Rendez-vous على التاسعة : المهنية و الإنارة