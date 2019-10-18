خالد شوكات لمخلوف: الكرامة لا تاتي بالتهديد بطرد السفير الفرنسي واليوم ننتظر اعادتكم لبترولنا

Vendredi 18 Octobre 2019



باب نات

- طالب القيادي في حزب نداء تونس خالد شوكات في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" رئيس قائمة الكرامة سيف الدين مخلوف وقيادات تتبنى الفكر الثوري بالابتعاد عن العنتريات.وقال شوكات " الكرامة لا تاتي بالدعوة الى طرد السفير الفرنسي دون التفكير في عواقب مثل تلك الخطوات على الاقتصاد الوطني.وتابع خالد شوكات " اليوم نحن ننتظر تطبيق تلك الوعود مثل تاميم البترول والملح واستعادة ثروات سيكتشف كثيرون انها من وحي الخيال".