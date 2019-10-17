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كوريا الشمالية تهنّئ قيس سعيّد بفوزه برئاسة تونس

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - بعث Choe Ryong Hae ، رئيس المجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية ، يوم الأربعاء برسالة تهنئة إلى قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية.

ووفقا بلاغ لوكالة الأنباء الكورية الشمالية kcna تمنى تشوي ريونغ هاي النجاح للرئيس المنتخب في عمله من أجل استقرار البلد وتنميته.


  
  
     
  
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