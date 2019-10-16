مراد الزغيدي: ''ماقاله محمد بوغلاب على النساء الريفيات والكريطة تهكم ودخلنا في مرحلة تقزيم كل شيء''

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - انتقد الاعلامي مراد الزغيدي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ما قاله الاعلامي محمد بوغلاب في قناة الحوار التونسي وبالتحديد تهكمه على النساء الريفيات خاصة المراة التي ظهرت في سيدي بوزيد والتي فرحت بفوز سعيد.
واضاف مراد الزغيدي " للاسف الشديد تهكم بوغلاب ادخلنا في مرحلة تقزيم كل شيئ بما لافيها تقزيم الخيارات الديمقراطية للشعب التونسي.
وتابع مراد الزغيدي " من الممكن ان ننتقد قيس سعيد وان نضعه في مسؤولياته لكن لا يمكن التهكم على انصاره وتقزيمهم " ونتمقعرو على الشعب وعلى كل شيئ".
واضاف مراد الزغيدي " للاسف الشديد تهكم بوغلاب ادخلنا في مرحلة تقزيم كل شيئ بما لافيها تقزيم الخيارات الديمقراطية للشعب التونسي.
وتابع مراد الزغيدي " من الممكن ان ننتقد قيس سعيد وان نضعه في مسؤولياته لكن لا يمكن التهكم على انصاره وتقزيمهم " ونتمقعرو على الشعب وعلى كل شيئ".
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Par:BABANETTOO (France )
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