برهان بسيس: يكفي قرار من جهاز أجنبي حتى ينطلق مارد الفوضى في تونس

Mardi 15 Octobre 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر الإعلامي في قناة التاسعة برهان بسيس تدوينة أثارت الجدل على حسابه الشخصي بالفايسبوك إنتقد فيها "التحريض الهستيري ضد محللي قناة الحوار التونس" الذي يمكن أن "يؤدي الى كارثة"و اعتبر بسيس أن البلاد تعيش في وضعية هشة و التجربة التي تعيشها مآلاتها غير مضمونة بالمرة"و أخطر ما في التدوينة كانت الجملة الأخيرة التي قال فيها برهان بسيس" يكفي قرار من جهاز أجنبي لقوى خارجية حتى ينطلق مارد الفوضى في تونس"" التحريض الهستيري ضد محللي قناة الحوار التونسي يمكن أن يؤدي إلى كارثة.....البلاد في وضعية هشة و التجربة التي تعيشها مآلاتها غير مضمونة بالمرة.... يكفي قرار من جهاز أجنبى لقوى خارجية حتى ينطلق مارد الفوضى في تونس....يهديكم... يكون منكم العقل....."