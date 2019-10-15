Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Habib El Alb  

برهان بسيس: يكفي قرار من جهاز أجنبي حتى ينطلق مارد الفوضى في تونس

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر الإعلامي في قناة التاسعة برهان بسيس تدوينة أثارت الجدل على حسابه الشخصي بالفايسبوك إنتقد فيها "التحريض الهستيري ضد محللي قناة الحوار التونس" الذي يمكن أن "يؤدي الى كارثة"
و اعتبر بسيس أن البلاد تعيش في وضعية هشة و التجربة التي تعيشها مآلاتها غير مضمونة بالمرة"
و أخطر ما في التدوينة كانت الجملة الأخيرة التي قال فيها برهان بسيس" يكفي قرار من جهاز أجنبي لقوى خارجية حتى ينطلق مارد الفوضى في تونس"


و هذا نص التدوينة
" التحريض الهستيري ضد محللي قناة الحوار التونسي يمكن أن يؤدي إلى كارثة.....البلاد في وضعية هشة و التجربة التي تعيشها مآلاتها غير مضمونة بالمرة.... يكفي قرار من جهاز أجنبى لقوى خارجية حتى ينطلق مارد الفوضى في تونس....
يهديكم... يكون منكم العقل....."

  
  
     
  
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9 de 9 commentaires pour l'article 191030

Adel22  (Tunisia)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 16h 48m |           
On a deux exemples récents de dénigrement du président qui ont mal fini, Marzouki et Mohamed Morsi egypt, ils s'intensifient au point qu'il affaiblit énormément le pouvoir du président et son image, que Kais Said fait attention à ce point
Hiwar Tounsi: Joseph Goebbels : mentir... mentir..... ils finiront par vous croire

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 16h 47m |           
التوانسة ملّوا من إحتكار الأزلام للإعلام

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 16h 46m |           
أخيرا نمتلك شاهدا يعرف منبع الإرهاب ومن يحركه في الخارج والعناصر التي تنفذه في الداخل .وعليه بمد فرقة الإرهاب بكل المعلومات التي يمتلكها حالا .

Belfahem  ()  |Mardi 15 Octobre 2019 à 16h 45m |           
هذا كلام خطير جدا وعلى الجهاز المختص التحقيق معه في ما وراء هذا التصريح قد يكون يمكلك معلومات يخفيها حول هذا الجهاز ألأجنبي الذي يريد المس بأمن البلاد وادخال الفوضى--حفظك الله يا تونس-

Hassen  (Tunisia)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 16h 41m |           
Ce vaurien est un habitué des services secrets menés par da7lan et bénis jahlans
il sait de quoi il parle et connait bien leurs magouilles
de l'autre côté, les locataires de la place Med Ali vont de leurs côtés entamer leur combine et les grèves ainsi que les sit-in ne vont pas tarder

Essoltan  (France)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 16h 38m |           
Mr. BSSEIS , le spectre du complot est un fantasme et une fuite de la réalité .
Il suffit de reconnaître les faits et d'essayer de trouver une solution au problème du QUADRO DIABOLIQUE ( Mariem BELKADI , Mohamed BOUGHALEB , Lotfi LAAMARI et Maya KSOURI ) qui nous gâchent la vie avec leur provocation et leur stupidité qui risquent de leur tomber sur la tête un jour . La Société Tunisienne est PACIFIQUE mais n'oublions pas qu'il y'a des BARJOTS qui peuvent nuire à notre pays en passant à des actes odieux pour commettre
l'irréparable . Un journaliste doit être habile pour jongler avec la liberté d'expression sinon il risque de se faire brûler les doigts ...

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 16h 31m |           
لا يا بغل
قناتك و قناة الحوار ليستا منا
لا تقتربا من أماكن وجودنا
إذا طلب منكم الانسحاب، انسحبوا فورا
إن لم تفعلوا تسحلوا
و انهقوا، و انعقوا لن تسمعوا من الأغلبية
يا بهيم اقرا مقال مبروكة خذير
استعد للرجوع للسجن و لفتح ملفاتك

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 16h 27m |           
قد صدقت يا برهان لكن الشعب التونسي ليس غبي كما يعتقد زملائك الاعلاميين وانت منهم.
فعلتها فرنسا في القصبة واحد واثنين وفعلت اكثر من ذلك ولها الصباحية ولا تنفعم جائزة نوبل هذه المرة لان حجم الثورة تغير والشعب لهم بالمرصاد

Jerbi1980  (France)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 16h 26m |           
...هذا الخائن ولى اهدد فتوانسة عيني عينك، عطاه الوقت



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